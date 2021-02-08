В Красноярске назвали дату и место похорон погибших на складе пожарных

Завтра, 9 февраля, в Красноярске пройдет церемония прощания с тремя пожарными, погибшими при тушении склада на улице Калинина.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, церемония прощания с Анатолием Жалнерчиком, Алексеем Пузыревым и Максимом Рябцевым пройдет завтра с 10 до 12 часов утра в Левобережном ГорДК на проспекте Свободный, 48. Похоронят пожарных на Аллее Славы кладбища Бадалык.

Напомним, пожар на складе автозапчастей вспыхнул утром 3 февраля. Через два часа в горящем здании рухнула крыша, тушение продолжалось несколько часов - ситуацию осложняло большое количество горючих материалов и жидкостей внутри строения. Огонь охватил до 3500 квадратных метров.

При поисках одного из сотрудников склада погибли трое пожарных - звено газодымозащитной службы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.