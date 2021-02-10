Трамп остался недоволен выступлением своих адвокатов в сенате

Экс-президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, как выступили его адвокаты во время первых слушаний по делу об импичменте в сенате. Напомним, законодатели хотят лишить политика возможности участвовать в будущих выборах главы государства. Ранее Трампа обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия шестого января.

Вечером девятого февраля в сенате с 48-минутной речью выступил адвокат Трампа - Брюс Кастор. Его доводы многие республиканцы назвали излишне запутанными и невнятными, что разозлило бывшего хозяина Белого дома. Трамп "почти кричал" на Кастора, сообщает телеканал CNN.

Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что обсуждение импичмента экс-президенту США может занять очень много времени. Каждой из сторон на изложение своих доводов будет предоставлено до 16 часов. Затем сенаторы приступят к голосованию.