ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за неделю сократилось на 17%

По данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 1 по 7 февраля в мире коронавирусом заразилось на 17 процентов меньше людей, чем за предыдущую неделю. Число летальных исходов сократилось на 10 процентов. В эпидемиологическом бюллетене подчеркивается, что положительная динамика наблюдается уже четвертую неделю подряд.

Лучше других с распространением SARS-CoV-2 справляются страны Африки - там, благодаря принятым мерам, инфицированных стало меньше на 22 процента. По числу смертей также наблюдается спад - сразу на 30 процентов. Реже от коронавируса стали умирать в Юго-Восточной Азии (сокращение на 21 процент).

Неделю назад глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вирус можно контролировать даже при наличии разных штаммов, которые сейчас циркулируют. И большую роль в этом играют прививки от COVID-19. "Национализм в области вакцин только продлевает пандемию COVID-19", - подчеркнул Гебрейесус.