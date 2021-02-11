Наступивший год - особенный для российско-китайских отношений: исполняется 20 лет с подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За это время сделано немало, создан хороший задел для дальнейшего расширения торгово-экономического партнерства, в том числе на межрегиональном уровне.

Лидеры России и Китая договорились увеличить к 2024 году товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов, то есть практически удвоить его. Задача вполне реальная, несмотря на небольшое снижение по итогам прошлого года.

"За минувший год в глобальной экономике произошли большие изменения. Пандемия стала фактором неопределенности для мировой торговли и привлечения инвестиций, но благодаря нашим усилиям мы прошли это испытание", - сказал заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, выступая на третьем заседании Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Его поддержал заместитель председателя правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он предложил также удвоить к 2024 году товарооборот между регионами Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.

"Наш целевой показатель - 20 миллиардов долларов. Эта цель потребует некоторого переформатирования нашего сотрудничества, увеличения доли электронной коммерции, экспорта продукции глубокой переработки", - заявил он. Стороны обозначили сферы для расширения партнерства, позволяющие выйти на намеченные рубежи.

Проектов все больше

С 2018 года количество дальневосточных проектов с китайским участием увеличилось с 29 до 59.

По данным Минвостокразвития России, на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) реализуется 59 проектов.

Общий объем китайских инвестиций в эти проекты составляет 2,4 миллиарда долларов. Это 73 процента от общего объема иностранных вложений в проекты, реализуемые в ДФО.

С 2018 года количество дальневосточных проектов с китайским участием увеличилось

В частности, верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда" в Приморье оснащена подъемными кранами различной грузоподъемности в основном китайского производства. А China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) возводит самый большой в России сухой док.

Строящийся в Амурской области газохимический комплекс возводят "Сибур Холдинг" и китайская компания Sinopec. Это будет одно из наиболее технологически оснащенных производств в мире. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ - 2024-2025 годы. Создание крупнейшего в России газоперерабатывающего и газохимического кластера, ориентированного на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, позволит существенно увеличить потенциал несырьевого экспорта страны", - говорится на сайте правительства России.

Есть перспективы и у проектов в области лесопереработки. По словам Юрия Трутнева, новая модель развития лесного комплекса на Дальнем Востоке нацеливает на создание здесь перерабатывающих мощностей и экспорт готовой продукции.

В прошлом году АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" и китайская консалтинговая группа UGL Corporation подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется расширить взаимодействие в сфере энергетики, в том числе в разведке, добыче, переработке нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке России, а также при реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов.

Агросектор на подъеме

Экспорт в Китай сельхозпродукции стабильно растет, расширяется и структура поставок. В частности, с июня 2019 года Китай разрешил поставку сои со всей территории РФ, с июля 2020 года - экспорт охлажденной говядины. Открыт доступ на китайский рынок российской молочной продукции и замороженного мяса птицы.

Поддержано предложение китайской стороны по созданию российско-китайского союза в области соевой промышленности. Принято решение о продолжении работы по наращиванию поставок животноводческой и растениеводческой продукции. Поддержано предложение о расширении научного сотрудничества в сфере лабораторных исследований семян сои. Предложено выстроить работу между научными институтами РФ и КНР, ведущими исследовательскую деятельность в сфере семеноводства.

На Дальнем Востоке, прежде всего в Приморье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии реализуются несколько масштабных проектов совместно с китайскими аграриями.

Инфраструктура в тренде

Продолжается развитие связывающей инфраструктуры. Прошлый год стал первым годом полноценной работы газопровода "Сила Сибири", запущенного в конце 2019 года.

Продолжается работа над увеличением пропускной способности и обслуживающей инфраструктуры международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Рост объемов перевозок по этим МТК постепенно растет. Идут переговоры о переходе на круглосуточный режим работы обслуживающих эти направления пограничных пунктов пропуска в Пограничном и Краскине. Продолжается работа по их модернизации и расширению пропускной способности.

Построен и готов к работе первый автомобильный мост через реку Амур в районе городов Благовещенска и Хэйхэ. Старт трансграничного моста сдерживает только ситуация с коронавирусом. Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян в Еврейской автономии - еще один инфраструктурный проект, для реализации которого приняты все необходимые решения. Скоро начнется реализация проекта по строительству канатной дороги через реку Амур. Обе стороны рассчитывают, что все это будет способствовать росту взаимной торговли, развитию проектов промышленной кооперации, туризма и гуманитарных связей.