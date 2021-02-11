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Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной"

Новости
    11.02.2021, 13:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Колотушка ребутов изготовилась ударить по одной из самых известных авторских сказок в истории - по "Волшебнику страны Оз" Баума. И, разумеется, произойдет это с тщательным соблюдением текущей повестки.

Фото: kinopoisk.ru
Главные роли в сериале по Last Of Us сыграют звезды "Игры престолов"

Как передает Variety, студия New Line Cinema определилась с постановщиком предприятия - это Николь Кэссел, работавшая над сериалами "Лучше звоните Солу", "Хранители", "Винил", "Мир Дикого Запада", "Американцы", "Оставленные", "Касл-Рок", а также вполне себе диковатым шоу "Когти".

На студии сообщают, что новая адаптация не будет придерживаться буквы оригинала и позволит себе "свежий взгляд, опираясь на какие-то другие элементы". Например, развив тему рубиновых туфелек Дороти.

Кэссель по поводу этого всего источает восторг, говорит, что книжка - ее любимейшая и присоединиться к проекту для нее неслыханная честь. Говорит, несказанно взволнована представившейся возможностью хорошенько первоисточник "переосмыслить". "Мы проложим новую дорогу из желтого кирпича", - грозится она.

Самой известной экранизацией нетленки по-прежнему остается чудесный фильм 1939 года с Джуди Гарленд.

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