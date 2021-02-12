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Киану Ривз отказался играть в спин-оффе "Человека-паука"

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    12.02.2021, 13:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Некоторое время назад в интернет просочилась информация о том, что любимец интернета Киану Ривз в очередной раз ведет переговоры о съемках в кинокомиксах.

Фото: kinopoisk.ru
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Актеру прочили роль в сольном фильме о Крэйвене-охотнике, который очень условно можно считать ответвлением франшизы "Человек-паук".

Как сообщает Comicbook, стороны не пришли к соглашению, поэтому увидеть Киану в образе Сергея Николаевича Кравинова не получится. Возможно, знаменитый артист счёл, что роли белорусского цыгана с него достаточно.

Напомним, примерно год назад в СМИ также появлялись сообщения о том, что Ривз общался с Кевином Файги об участии в одном из проектов киновселенной Marvel. Якобы его рассматривали на роль Призрачного гонщика или Серебряного сёрфера. Тогда история окончилась также безрезультатно.

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