Киану Ривз отказался играть в спин-оффе "Человека-паука"

Некоторое время назад в интернет просочилась информация о том, что любимец интернета Киану Ривз в очередной раз ведет переговоры о съемках в кинокомиксах.

Актеру прочили роль в сольном фильме о Крэйвене-охотнике, который очень условно можно считать ответвлением франшизы "Человек-паук".

Как сообщает Comicbook, стороны не пришли к соглашению, поэтому увидеть Киану в образе Сергея Николаевича Кравинова не получится. Возможно, знаменитый артист счёл, что роли белорусского цыгана с него достаточно.

Напомним, примерно год назад в СМИ также появлялись сообщения о том, что Ривз общался с Кевином Файги об участии в одном из проектов киновселенной Marvel. Якобы его рассматривали на роль Призрачного гонщика или Серебряного сёрфера. Тогда история окончилась также безрезультатно.