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Зак Снайдер опубликовал эффектный тизер "Лиги справедливости"

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    12.02.2021, 15:22
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: twitter.com/ ZackSnyder Фото: twitter.com/ ZackSnyder
Фото: twitter.com/ ZackSnyder

Тизер четырёхчасовой режиссёрской версии "Лиги справедливости" выйдет уже послезавтра, а пока Зак Снайдер опубликовал тизер.

Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
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В восемнадцатисекундном - и, надо признать, довольно эффектном - ролике мы видим боевого Супермена, бэтмобиль и злодея Степного волка.

Ранее Снайдер показал Джареда Лето в новом образе Джокера и рассказал о сцене с ним.

Фильм появится на HBO Max 18 марта.

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