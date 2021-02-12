Зак Снайдер опубликовал эффектный тизер "Лиги справедливости"

Фото: twitter.com/ ZackSnyder
Тизер четырёхчасовой режиссёрской версии "Лиги справедливости" выйдет уже послезавтра, а пока Зак Снайдер опубликовал тизер.
В восемнадцатисекундном - и, надо признать, довольно эффектном - ролике мы видим боевого Супермена, бэтмобиль и злодея Степного волка.
Ранее Снайдер показал Джареда Лето в новом образе Джокера и рассказал о сцене с ним.
Фильм появится на HBO Max 18 марта.
In 3 Days #ZackSnydersJusticeLeague #SnyderCut pic.twitter.com/5U97JFYNjq— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 11, 2021