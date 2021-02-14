Лолита прокомментировала скандал между Шнуровым и Пригожиным

57-летняя актриса, певица и телеведущая, выступающая как Лолита, прокомментировала изрядно уже затянувшийся публичный конфликт между продюсером, супругом певицы Валерии Иосифом Пригожиным и музыкантом, актером и предпринимателем Сергеем Шнуровым. Охарактеризовав его как "не стоящий выеденного яйца".

Напомним: изначально речь шла о сетованиях Пригожина на падение финансового благополучия артистов в период пандемии. Над чем Шнуров поглумился. Пригожин ответил Шнурову, Шнуров ответил Пригожину, Пригожин опять парировал - и так далее. Вплоть до угроз рукоприкладства и матерных куплетов.

Лолита Милявская в эксклюзивном интервью Юрию Грымову в эфире радио "Комсомольская правда" внесла лепту, заметив, что, по ее мнению, Иосиф "не говорил про артистов, которые находятся в топе, он говорил про тех, кто остался за бортом".

По наблюдению Лолиты, у граждан "из топа" "есть какой-то кошелек дома, парашют, который он успел заработать". Другим - сложнее: "я, например, я не государственное учреждение, платить зарплату коллективу год? Извини", - рассуждает артистка. Добавив: "Вот тут кто на что учился. Ребята, преподавайте, левачьте, делайте, что хотите. Я не могу, мне тоже надо семью содержать".

При этом женщине непонятно, "почему Сережа Шнуров зацепился за эту фразу", так как, по ее оценке, "государство должно было обратить внимание, потому что это сфера развлечения точно такая же".