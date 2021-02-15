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15.02.2021 10:10
Рубрика: Легковые авто

Nissan продолжает показывать новый Qashqai по деталям

Текст: Константин Руссов

Компания Nissan, вероятно, опубликовала последний тизер нового поколения Qashqai перед его мировой премьерой 18 февраля 2021 года. На этот раз "засветили" фонарь, переднюю стойку, подоконную линию и линию крыши.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Информативность тизера практически нулевая. Единственное, на что он проливает свет, так это на то, что фонари будут иметь почти такую же форму, как у текущего поколения Qashqai, просто станут чуть уже и сменят внутреннюю архитектуру. Также с уверенностью можно говорить о том, что модель получит двухцветный вариант окраски кузова.

Новый Nissan Qashqai создан на платформе CMF-C и будет представлен на европейском рынке исключительно с гибридными силовыми установками, подробности о которых "РГ" рассказывала ранее. Новинка получит версии с передним и полными приводом, которые будут отличаться конфигурацией задней подвески.

В 2020 года Nissan опубликовал большое количество фотографий салона нового Qashqai.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan