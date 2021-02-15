Nissan продолжает показывать новый Qashqai по деталям

Компания Nissan, вероятно, опубликовала последний тизер нового поколения Qashqai перед его мировой премьерой 18 февраля 2021 года. На этот раз "засветили" фонарь, переднюю стойку, подоконную линию и линию крыши.

Информативность тизера практически нулевая. Единственное, на что он проливает свет, так это на то, что фонари будут иметь почти такую же форму, как у текущего поколения Qashqai, просто станут чуть уже и сменят внутреннюю архитектуру. Также с уверенностью можно говорить о том, что модель получит двухцветный вариант окраски кузова.

Новый Nissan Qashqai создан на платформе CMF-C и будет представлен на европейском рынке исключительно с гибридными силовыми установками, подробности о которых "РГ" рассказывала ранее. Новинка получит версии с передним и полными приводом, которые будут отличаться конфигурацией задней подвески.

В 2020 года Nissan опубликовал большое количество фотографий салона нового Qashqai.