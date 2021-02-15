Вильфанд: Москвичей ждут 20-градусные морозы по утрам

Температура воздуха в Москве на этой неделе будет ниже нормы на 12 градусов. Утром ожидаются морозы до -20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России. Самым теплым днем окажется среда: потеплеет до -10 градусов. В понедельник и вторник: -12…-15.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал "РГ", что одна из ночей станет самой холодной с начала нынешней зимы. Но есть и положительный момент: благодаря антициклону погода в столице будет солнечной, осадки маловероятны.

Напомним, что 13 февраля в Москве зафиксирован рекорд по осадкам за всю историю метеонаблюдений. За сутки в мегаполисе выпало 17,6 миллиметра осадков. Высота сугробов достигла 59 сантиметров.