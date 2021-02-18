Боярская и Безруков рассказали о работе с Мягковым

Актеры Сергей Безруков и Елизавета Боярская, сыгравшие в картине 2007 года "Ирония судьбы. Продолжение", вспомнили о работе со скончавшимся сегодня ночью Андреем Мягковым.

Безруков отметил в комментарии РИА Новости, что все роли Мягкова были настоящим искусством и их отличала предельная органика и глубина.

"Потрясающий выдающийся актер, все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий", - подчеркнул Безруков, отмечая, что "от комедийных до драматических, все его роли - это настоящее искусство!" "Начитанный интеллигентнейший актер, мхатовская школа. По-настоящему народный артист", - акцентировал Сергей.

Боярская в интервью агентству заметила, что Мягков останется в ее памяти человеком очень добрым и отзывчивым.

"Я навсегда запомню, каким он был внимательным, как он помогал, потому что понимал, что для меня это первые шаги в профессии", - говорит Лиза, имея в виду сиквел "Иронии судьбы", где она сыграла дочь Нади Шевелевой и Ипполита. И продолжив: "Он много подсказывал, оказывал внимание и был по-отечески очень нежен. У меня от него ощущение какой-то теплоты невероятной и доброты отеческой".

Ранее уходит коллеги прокомментировала польская актриса Барбара Брыльска, снявшаяся в легендарной новогодней комедии и ее продолжении.

Кроме того, теплыми воспоминаниями об Андрее Васильевиче поделились Лия Ахеджакова и Валентина Талызина, сыгравшие в "Иронии" подруг Нади Шевелевой.