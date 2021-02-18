Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, снимавшаяся с Андреем Мягковым в легендарной "Иронии судьбы", поделилась воспоминаниями о коллеге. Отметив, что Мягкову были подвластны все роли.

"Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли - от трагических до комедийных", - рассказала 86-летняя Валентина Илларионовна в беседе с каналом 360.

При этом, по словам актрисы, Мягков был "кристально честным и чистым человеком", а общаться с ним было одно удовольствие.

"Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный", - рассказала Талызина.

Ранее на уход коллеги отозвались Барбара Брыльска, Лия Ахеджакова, Никита Михалков и Светлана Немоляева.

Андрей Мягков скончался сегодня ночью на руках у жены в возрасте 82 лет. Предварительной причиной смерти артиста названа острая сердечная недостаточность.