Мошенничество и клевета: Онлайн-трансляция судебных заседаний по делам Навального

В Бабушкинском районном суде в субботу проходят сразу два выездных судебных заседания с участием Алексея Навального.

10.44 - При этом Навальный ни слова не сказал о своих многочисленных нарушениях, когда он не отмечался в уголовной инспекции ФСИН еще до своей госпитализации в Германии.

10.40 - Навальный получил слово и пообещал в прениях сторон говорить поменьше. Пытается доказать, что его условный срок закончился 29 декабря 2020 года, и поэтому в январе его нельзя было задерживать по возвращению в Россию. Настаивает на том, что якобы надлежащим образом извещал ФСИН о своем месте пребывания в Германии. Рассказывает, что действовал как "идеальный человек", который хотел вернуться на родину и приехал сам в Москву, а его вдруг взяли и задержали "ни за что".

10.35 - Судья: По мнению адвокатов, решение Симоновского суда по замене Навальному условного срока на реальный незаконно и подлежит отмене. Прокурор и представитель ФСИН просят суд оставить жалобу адвокатов без удовлетворения.

10.31 - Судья не стал уходить в совещательную комнату, а постановил вынести решение по ходатайству адвокатов во время оглашения итогового решения. Началось рассмотрение по существу.

10.27 - Адвокат Михайлова закончила выступление и попросила суд незамедлительно освободить их клиента, ссылаясь на решение ЕСПЧ. Навальный тоже просит отпустить его прямо сейчас, чтобы он "смог сесть рядом с прокурором уже как свободный человек".

Напомним, министр юстиции Константин Чуйченко назвал решение ЕСПЧ явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

10.22 - Адвокат Ольга Михайлова опять зачем-то зачитывает суду конвенцию о правах человека. Она озвучивает ходатайство об освобождении Навального из-под стражи, так как, по мнению защитника, ему опасно находиться в СИЗО. Хотя сам подсудимый не выглядит встревоженным и испуганным.

10.19 - Судья предложил Навальному присесть в "аквариуме", тот попросил не садиться - так как с шести утра едет в автозаке и сидит в конвойной комнате.

10.18 - Судья разрешил протокольную съемку оглашения решения.

10.17 - Прокурор Екатерина Фролова выступила против фото- и видеосъемки журналистами в процессе. При этом согласилась на аудио- и текстовую трансляцию. Навальный и адвокаты выступили за видеосъемку.

10.13 - Навальному будет трижды предоставлено слово во время этого заседания. Подсудимый не стал заявлять отвод судье. Везет себя пока на удивление спокойно и вежливо.

10.11 - Навальный спросил о том, почему заседание в Бабушкинском суде.

Судья: Все в ваших интересах, чтобы адвокаты успели на оба заседания. Если бы слушали в Мосгорсуде, то вам бы пришлось выступать по видеоконференцсвязи, что, согласитесь, тоже для вас было бы неудобно.

10.08 - Заседание начинается. Судья Дмитрий Балашов зачитал жалобу адвокатов Навального на решение Симоновского суда о замене условного срока на реальный.

9.55 - В суд зашли адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

9.50 - Журналистов сегодня, наверное, столько же, сколько было и на первом заседании в Мосгорсуде.

9.40 - Как и раньше на суд приехали представители Латвии, Литвы и Эстонии.

9.34 - Дипломаты сегодня стоят в очереди вместе с журналистами. Раньше их пускали без очереди.

Сначала в 10.00 апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрит жалобу защиты Навального на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

На 14.00 запланировано уже второе заседание - мирового участка номер 321 о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Это будет четвертый день процесса во время которого подсудимый выступит с последним словом, после чего судья Вера Акимова удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Следить за процессом в суде будут около 70 российских и иностранных журналистов (в том числе и корреспондент "РГ"), которые разместятся в основном зале и зале трансляции. Скорей всего в суд, как обычно, приедут и иностранные дипломаты.

Как сообщил ТАСС, Навального привезли в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО "Матросская тишина" уже в 7.30 утра. До начала заседания он будет находиться в конвойной комнате.