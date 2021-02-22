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22.02.2021 14:00
Рубрика: Общество

В Ростове ветерану вручили орден Красной Звезды 1945 года

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В Ростове-на-Дону 97-летний ветеран Андрей Чирец получил орден Красной Звезды, которым был награжден за бесстрашие и героизм 24 марта 1945 года. Награду участнику Великой Отечественной войны вручил начальник войск противовоздушной обороны и авиации Южного военного округа генерал-майор Владимир Дятлов.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в честь памятного события под окнами ветерана состоялся парад роты почетного караула ЮВО, а военный оркестр исполнил песни и марши военных лет.

В наградном листе говорится: "Под ураганным артиллерийско-минометным обстрелом противника успешно форсировал реку Одер. При достижении западного берега реки прикрывал переправу, отражая своим огнем неоднократные контратаки противника. За период операции по расширению плацдарма и взятия города Лебус огнем станкового пулемета уничтожил более 16 гитлеровцев".

В бою Андрей Григорьевич был тяжело ранен в левую ногу и направлен в госпиталь. Поэтому красноармеец ничего не знал о своем ордене Красной Звезды. Дело в том, что в штабе 247-й стрелковой дивизии ошиблись при написании фамилии и награда нашла солдата лишь через 76 лет.

Восстановить справедливость удалось благодаря кропотливой работе сотрудников военного комиссариата Ростовской области и главного управления кадров Минобороны РФ.

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