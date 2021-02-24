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Рубрика: Общество

Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа

Весной в России эпидемия COVID-19 может совпасть с эпидемией гриппа. Определенные риски есть, но пока все хорошо, заявил в эфире радио Sputnik академик РАН, иммунолог Валерий Черешнев. По его словам, в этом году заболевших гриппом намного меньше. Еще в середине января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что такого еще никогда не было. По мнению эпидемиологов, один возбудитель просто вытеснил другого.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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Кроме того, в стране от гриппа привили 83 миллиона человек (60 процентов населения). А еще многие носят маски, а это дополнительная защита от респираторных инфекций. "Пока рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но грипп не дремлет. Только в конце марта вздохнем свободно ", - подчеркнул Черешнев. Главное, чтобы не появился какой-нибудь патогенный штамм гриппа, которые бывают периодически через два-три года, добавил иммунолог.

Ранее в НИИ гриппа имени Смородинцева не исключили, что грипп может прийти на смену коронавирусу весной. "Мы уже наблюдаем улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. И достаточно высокая вероятность, что к весеннему сезону мы все-таки увидим подъем активности вируса гриппа", - сказала Дарья Даниленко, заместитель руководителя института.

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