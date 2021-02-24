Сто неврученных наград пришли в один день в семьи фронтовиков КБР

Вверху, на черно-белом фото из архива - приготовленные к вручению боевые ордена и медали. Аккуратно разложены на столе перед строем награжденных. Так, чтобы у корреспондента фронтовой газеты получился выразительный кадр…

Внизу, на цветной фотографии, что сделана три дня назад - удостоверения к таким же медалям и орденам, что передают в семьи фронтовиков через 75-79 лет после награждения.

- Когда смотришь на эти две фотографии рядом, - признается Ахмед Беталович, - невольно возникает мысль: так могло быть, но, к сожалению, стало по-другому…

Из письма главе Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову

"Уважаемый Казбек Валерьевич!

Я, Нахушев Ахмед Беталович, работающий в МРИ ФНС России № 2 по КБР главным государственным налоговым инспектором, и моя дочь Нахушева Диана, студентка 1-го года обучения магистратуры направления "Экономика" института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, в свободное от работы и учебы время продолжаем исследования по установлению судеб защитников Отечества, выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и их неврученных наград. Обнародуем эти имена, занимаемся поиском родных и помогаем, чтобы в семьи погибших и умерших участников войны пришли не врученные ранее награды и наградные документы.

С февраля 2015 года нам удалось установить военные судьбы более двухсот пятидесяти погибших защитников Отечества. Кроме того, выявили более 312 неврученных государственных наград СССР и сделали все необходимое для передачи их в семьи погибших либо умерших в мирное время участников войны…

В год 75-летия Победы мы завершили очередной этап исследовательской работы. В результате нужно передать наследникам героев орден Отечественной войны I степени и 100 (сто) удостоверений к государственным наградам СССР. Их должны получить наследники 48 погибших воинов и 35 вернувшихся фронтовиков, умерших после войны. Среди награжденных - шестьдесят четыре воина 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии…"

Наградные удостоверения к орденам и медалям, переданные 23 февраля 2021 гола в семьи фронтовиков. Фото: Диана Нахушева

Понимая, сколь непростую ситуацию, вызванную коронавирусом, переживала вместе со всеми Кабардино-Балкария, отец и дочь Нахушевы терпеливо ждали, когда ситуация позволит провести торжественную передачу в семьи наградных документов. Этот момент, наконец, пришел. Но с учетом сохраняющихся ограничений было решено проводить вручение в два этапа в двух разных местах.

- В ответ на просьбу из администрации главы республики, - рассказал накануне Ахмед Нахушев, - мы подготовили и передали два списка. Один - для мероприятия в Колонном зале Дома правительства КБР, другой - для мероприятия в актовом зале Баксанской районной администрации. Указали адреса и номера телефонов, кому будут переданы наградные документы. Чтобы не только мы, но и специалисты администраций тоже приглашали их на торжественное мероприятие. Этап оповещения родных и передачи наградных документов не менее сложен, чем другие этапы нашей работы. Фотографии 40 фронтовиков направили в администрацию Баксанского района, чтобы лица героев-земляков показывали во время торжественной передачи документов…

Несмотря на то, что это не первая и не вторая, а уже 37-я (!) церемония передачи наград, организованная в Кабардино-Балкарии по инициативе Нахушевых, многое в этот раз было впервые.

Вместе с другими наградные документы получили наследники 12 фронтовиков, считавшихся без вести пропавшими. И еще пятерых, чья жизнь оборвалась в плену. В каждом случае история своя, особая. Но право на посмертную награду, восстановленное по архивным документам через 75 лет после войны, это больше, чем посмертная реабилитация. А для многих семей - единственное и столь дорогое, важное известие о близком человеке и его фронтовой судьбе.

Много лет, не считаясь со временем и усталостью, Ахмед Нахушев исследовал боевой путь и судьбы воинов 115-й отдельной кавалерийской дивизии, сформированной в Кабардино-Балкарии. В работе с архивными документами и поисковыми базами данных в интернете активно помогала Диана, совместно с отцом вела переписку с семьями. Что в итоге?

- По состоянию на 2018 год было известно, что орденами и медалями в дивизии отмечен всего 81 человек. А к этому дню мы установили еще 87. Представляете? - Ахмед Беталович говорит об этом с горечью, без тени хвастовства или упреков в чей-то адрес. - В 2019 году передали в семьи воинов-кавалеристов документы на девять наград, а сейчас уже на семьдесят восемь - в шестьдесят четыре семьи…

Эта целеустремленная работа и настойчивость нравится, увы, не всем и не всегда. Бывает, что на запросы родственников и сегодня приходят отказные письма - строгие, по букве инструкции, но формально-равнодушные по существу. Но бывает радостно вдвойне, когда аргументы и доказательства, направляемые по второму и то и третьему разу, наконец, срабатывают. Так было недавно в отношении красноармейца Бабаева Б.Т. и его медали "За оборону Сталинграда".

- Сначала внуку отказали в передаче наградного удостоверения, а после нашего повторного обращения в Главное управление кадров Минобороны аргументы "за" перевесили, - поделилась в недавнем письме Диана. И со слов отца добавила, что наградные документы уже пришли в республику. А 23 февраля их торжественно передали в семью фронтовика.

Удостоверение к такой же медали "За оборону Сталинграда" на имя красноармейца Тлизамова Маши Сарабиевича передали в тот же день и самому Ахмеду Нахушеву.

- Это младший брат моего деда по материнской линии Тлизамова Хамида Сарабиевича. С изучения его фронтовой судьбы и началась наша исследовательская работа в феврале 2015 года. А не врученные деду награды, которые нам с Дианой удалось обнаружить, были переданы его дочери и моей маме Розе Хамидовне Нахушевой…

Ахмед Беталович старается не акцентировать внимание на себе и своих близких. Но 23 февраля 2021 года был день особый.

- Трем представителям рода Нахушевых передано шесть боевых наград: три медали "За оборону Сталинграда" и три медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - подтвердил он по телефону из Баксана, когда этот материал готовился к публикации. - А еще одна медаль "За оборону Сталинграда" пришла на имя пропавшего без вести красноармейца Гетаова Зарифа Олиевича. Он - сын полного Георгиевского кавалера Гетаова Оли Белимготовича. Удостоверение к медали передали внуку не вернувшегося с войны фронтовика.

На церемонии в Нальчике, которая проходила с участием главы КБР Казбека Кокова, "виновник торжества" был, как всегда, краток. Поблагодарил главу республики за поддержку, за то, что из 312 обнаруженных наград 193 вручены от имени президента России главой Кабардино-Балкарии.

- Мы всегда стараемся, чтобы передача наград и наградных документов в семьи участников войны становилась для них событием ярким и запоминающимся, - сказал Ахмед Беталович. - Уверены, что родственники фронтовиков сохранят наградные документы как дорогую реликвию.

НАЗОВЕМ ПОИМЕННО

В ходе торжественных церемоний 23 февраля 2021 года в Нальчике и Баксане вручены орден Отечественной войны I степени и удостоверение к нему гвардии рядового Штымова Каральби Цуевича, а также наградные удостоверения

к орденам Отечественной войны II степени и Красной Звезды гвардии старшего сержанта Физикова Нури Муталибовича;

к ордену Красного Знамени майора Чумака Анисима Ивановича;

к ордену Отечественной войны I степени и медали "За оборону Сталинграда" старшего лейтенанта Бараова Каральби Хажумаровича;

к ордену Красной Звезды, медалям "За оборону Сталинграда" и "За оборону Кавказа" капитана Тхагапсова Мухамеда Масхудовича;

к ордену Красной Звезды младшего лейтенанта Татарканова Бетала Эльдаровича;

к медали "За отвагу" младшего лейтенанта Амшукова Чарима Батырбековича;

к медалям "За оборону Сталинграда", "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." рядового Абрегова Ахъеда Хажметовича;

к медалям "За оборону Сталинграда" и "За оборону Кавказа":

красноармейца Тлупова Данила Индрисовича;

красноармейца Татарканова Мисоста Хапаговича;

красноармейца Шхашемишева Мухамеда Хажгериевича;

сержанта Ойтова Чилахстана Зуфировича;

к медалям "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.":

рядового Нахушева Таубия Айтековича;

рядового Нахушева Султана Кургоковича;

рядового Нахушева Хасана Алиевича;

рядового Дикинова Абу Татуровича;

рядового Шаова Хамида Херлиевича;

рядового Мурзаканова Мизы Асхадовича;

к медалям "За оборону Сталинграда" и "За оборону Ленинграда" рядового Кумышева Нун Исуфовича;

к медали "За оборону Сталинграда":

заместителя политрука Апшева Азрета Жамалдиновича;

красноармейца Архагова Нану Наибовича;

ефрейтора Бабаева Балакай Таукесовича;

младшего лейтенанта ветеринарной службы Барокова Хараби Тировича;

рядового Бегидова Баила Тембулатовича;

политрука Бозиева Мухи Хуссиновича;

лейтенанта Геляева Рамазана Кичиевича;

рядового Жемухова Хачима Матовича;

старшего лейтенанта медицинской службы Кажарова Хашира Мусовича;

рядового Кангезова Темиркана Каровича;

красноармейца Керефова Гумара Айтековича;

рядового Кишева Хажмурата Ахмедовича;

ветинструктора Кучмезова Чефелеу Гуеевича;

капитана Ксанаева Ибрагима Харуновича;

старшего сержанта Лигидова Джабара Таловича;

капитана Мисирова Хажби Байчаевича;

красноармейца Отарова Тембулата Салиховича;

красноармейца Сабанчиева Миши Кучуковича;

красноармейца Саральпова Жиды Герандуковича;

батальонного комиссара Селяева Махти Таубиевича;

красноармейца Тлизамова Маши Сарабиевича;

красноармейца Тлизамова Назира Касимовича;

старшего сержанта Фотова Хазиза Хажмусовича;

рядового Хажирокова Карнета Хамзетовича;

младшего лейтенанта Хацукова Хусейна Хакяшевича;

красноармейца Хуламханова Ильяса Зашауовича;

красноармейца Хужокова Маши Эльмурзовича;

красноармейца Шалова Мухтара Гисовича;

политрука Шидова Ибрагима Хацуевича;

рядового Шукова Шамгуна Хашмаховича;

красноармейца Шурдумова Нух Заракушевича;

старшего сержанта Шхашамишева Хажби Калгериевича;

гвардии красноармейца Отарова Адрахмана Сарамурзаевича;

рядового Сижажева Талия Касимовича;

гвардии рядового Хамурзова Башира Фицевича;

гвардии рядового Хамурзова Кашифа Дагазовича;

гвардии старшины Мамхегова Али Хаджимурзовича;

красноармейца Калмыкова Даута Дзадзуевича;

рядового Сижажева Мухамеда Езаовича;

красноармейца Факова Фуада Шухибовича;

красноармейца Гетаова Зарифа Олиевича;

рядового Дикинова Бац Татуровича;

красноармейца Хашева Мухтара Мухаметовича;

рядового Татарова Цицы Каральбиевича;

красноармейца Абазова Данила Хакяшевича;

рядового Жанова Талима Хизировича;

красноармейца Сабанчиева Башира Джоховича;

старшины Уначева Хабижа Тутовича;

красноармейца Хатажукова Ауеса Меловича;

гвардии младшего сержанта Хатажукова Хабалы Хизировича;

младшего сержанта Хашкулова Мусы Машевича;

красноармейца Апшева Мустафара Ханаховича;

рядового Мурзаканова Зулкарнея Хажмусовича;

красноармейца Мазашокова Гали Ляцовича;

к медали "За оборону Кавказа":

красноармейца Анаева Нуха Исмаиловича;

младшего лейтенанта Атмурзаева Магомета Махмутовича;

красноармейца Баллиева Темиркана Оразаевича;

красноармейца Чеченова Каирбека Ибрагимовича;

младшего лейтенанта Шереужева Нажмудина Хакяшевича.

гвардии сержанта Есенокова Исуфа Ельгеруковича;

красноармейца Отарова Сеита Исмаиловича;

красноармейца Дикинова Якуба Мазановича;

красноармейца Хамурзова Мурата Ушевича;

к медали "За оборону Советского Заполярья":

ефрейтора Загаштокова Салима Салиховича.