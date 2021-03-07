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07.03.2021 22:26
Рубрика: Спорт

Большунов считает, что Иверсен не заслужил победу в марафоне

Текст: Артур Нанян

Российский лыжник Александр Большунов поделился своим мнением о победе норвежца Эмиля Иверсена в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения

Напомним: изначально Большунов завершил гонку на третьем месте, Иверсен - на втором, а первым стал Йоханнес Клебо. На финишной прямой лидировал Александр, но после столкновения с Клебо у россиянина сломалась палка. В результате его обогнали как Клебо, так и Иверсен.

Впрочем, после инцидента со сломанной палкой судьи рассмотрели этот эпизод, и по итогам Клебо схлопотал дисквалификацию, золотые медали достались Иверсену, серебряные - Большунову.

"Победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, но точно не Иверсен. Что думаю по поводу его бурных празднований? Это своеобразный спортсмен. Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно", - сказал Александр в эфире "Матч ТВ".

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