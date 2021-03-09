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Рубрика: В мире

WP: Служба безопасности Капитолия США плохо готова к нападениям

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

В ходе проверки, проведенной после событий шестого января, выяснилось, что здание американского конгресса охраняется не достаточно хорошо.

Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Большой отчет, попавший в руки журналистов Washington Post, направлен спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая и инициировала проверку. В документе подчеркивается, что служба безопасности Капитолия "недоукомплектована, недостаточно оснащена и не имеет надлежащей подготовки".

Также есть и рекомендации по устранению выявленных недостатков. В частности, предложено увеличить штат охранников - с 233 человек до тысячи. Напомним, в результате беспорядков, произошедших шестого января в Вашингтоне, погибли пять человек.

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