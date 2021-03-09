WP: Служба безопасности Капитолия США плохо готова к нападениям

В ходе проверки, проведенной после событий шестого января, выяснилось, что здание американского конгресса охраняется не достаточно хорошо.

Большой отчет, попавший в руки журналистов Washington Post, направлен спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая и инициировала проверку. В документе подчеркивается, что служба безопасности Капитолия "недоукомплектована, недостаточно оснащена и не имеет надлежащей подготовки".

Также есть и рекомендации по устранению выявленных недостатков. В частности, предложено увеличить штат охранников - с 233 человек до тысячи. Напомним, в результате беспорядков, произошедших шестого января в Вашингтоне, погибли пять человек.