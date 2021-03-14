Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. За 6 часов 47 минут они выполнили все, что запланировали: переподключить перемычки системы охлаждения, заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity, а также подключить три кабеля на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, на этой неделе российский экипаж, находящийся на Международной космической станции, проводил ремонтно-восстановительные работы в модуле "Звезда", где ранее были обнаружены две трещины. Первую, размером около четырех сантиметров, нашли осенью прошлого года и заделали временными средствами. Но полностью проблему решить не удалось. В итоге недавно одну из трещин заклеили специальной армированной заплаткой, а на вторую был нанесен слой герметика. По словам специалистов, утечка воздуха "безумно малая", никакой опасности для экипажа и работоспособности станции нет. Срок эксплуатации МКС заканчивается в 2024 году, но может быть продлен до 2030 года.