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Рубрика: Власть

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Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Пленум Верховного суда России сделал принципиально важное разъяснение: граждане вправе жаловаться напрямую в суд, если им кажется, что цены стали слишком высокими и виной тому тайный сговор воротил бизнеса.

"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее тонкости антимонопольного законодательства. Звучит сухо и слишком специфично, однако речь о живых и волнующих каждого вопросах: как добиться справедливых цен, как не позволить акулам бизнеса убивать мальков бизнеса и т.п.

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За тем, чтобы конкуренция была честной, следит антимонопольная служба. Но каждый гражданин и сам может стать борцом с картелями и монополиями. Если ему показалось, например, что цены на бензин подозрительно одинаково выросли в один день на всех автозаправках, он может просигнализировать в Федеральную антимонопольную службу. Однако, как уточнил пленум ВС, есть у человека право и сразу подать иск в суд. Надо разобраться, почему цены вдруг стали кусаться.

"Лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота, вправе самостоятельно обратиться в соответствующий суд с иском о восстановлении нарушенных прав, - говорится в постановлении пленума Верховного суда России. - Если лицо за защитой своих прав обратится в суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может оставить такое заявление без рассмотрения".

Установление доминирующим на рынке субъектом монопольно высокой цены может быть признано нарушением закона о защите конкуренции. Поэтому суду предстоит разобраться, почему за товар просят именно столько. Естественно, продавец должен возместить своих расходы и получить разумную прибыль. Как поясняет пленум, экономически оправданными могут являться затраты, увеличение которых обусловлено ростом цен на рынке сырья, из которого производится товар. Так что если подорожала нефть, то надо ждать, что поднимутся и цены на заправках.

Но если продавец включил в стоимость расходы, не связанные с производством и реализацией продукции, и потому повысил цены, это уже будет нарушением. Тогда суд будет просто обязан сбить цену.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что разъяснения Верховного суда РФ помогут усовершенствовать практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям.

"Цивилизованные правила экономических отношений, не допускающие создания искусственных монополий, создают благоприятные деловые условия и способствуют повышению качества услуг. Бизнес становится ориентированным на потребителя.

Поэтому результаты реализации антимонопольного законодательства чувствует на себе каждый гражданин", - говорит он.

В частности, по его словам, постановление детально прописывает полномочия органов власти - какие их действия не являются нарушением антимонопольного законодательства, а какие, наоборот, способствуют недобросовестной конкуренции.

Например, документ подтверждает, что региональные власти вправе вводить ограничения на продажу алкоголя.

Власть Право Финансовое право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Цены на продукты Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Комментарии к документам

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