В дальневосточных регионах стоки до сих пор отправляются прямо в море

Южно-Сахалинск в недалеком будущем станет примером хорошей очистки стоков: в городе идет масштабная реконструкция очистных сооружений канализации. Первый этап завершится в нынешнем году, и сразу начнется второй, стоимость которого - 508 миллионов рублей. Из них 300 миллионов выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Кроме областного центра подобные объекты строят в Корсаковском, Невельском, Ногликском, Поронайском, Смирныховском городских округах. Полностью проблему это не решит - пока ни один из 18 муниципалитетов Сахалинской области не может похвастаться нормальными очистными.

- Данные сооружения во всех муниципалитетах в целом технически устарели, большая их часть имеет недостаточную мощность, нуждается в модернизации и реконструкции. Люди все больше ощущают негативное воздействие на окружающую среду и требуют от органов власти принятия соответствующих мер, - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию областной думы Евгений Лотин.

В особенно тяжелом положении находится залив Анива на юге. Красивейшее побережье - любимое место отдыха, в теплое время года сахалинцы съезжаются со всего острова. Официально здесь запрещено купаться, что, конечно же, не останавливает прибывших. Между тем жители самого Анивского района держатся подальше от воды, потому что знают: очистные сооружения в городе Аниве и селе Новотроицком - на последнем издыхании, а в селе Таранай не работают вообще. Сточные воды идут прямиком в море.

Залив принимает отходы и свиноводческого комплекса, построенного в Таранае в 2015 году. Появление фермы было знаковым событием: свинины в промышленном масштабе на островах не производили с советских времен. Кто ж знал, что предприятие с отходами III класса опасности будет работать без очистных станций.

- Еще на этапе проектирования свинокомплекса я задал руководству вопрос об очистных. Мне ответили, что будет безотходное производство замкнутого цикла: продукты жизнедятельности от свиней пойдут на удобрения в поля, где выращивают сою. Оказалось, все это были сказки, - рассказывает руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. - Возникают вопросы: почему проект без очистных получил положительное заключение Главгосэкспертизы? А если они все же были предусмотрены проектом, но в процессе строительства так и не появились, почему до сих пор не приостановлена деятельность предприятия?

Очистные сооружения во Владивостоке были сданы к саммиту АТЭС-2012. Загружены они меньше чем наполовину: канализационные сети не подведены в нужном количестве

Областные депутаты даже предлагали объявить режим ЧС в Анивском районе из-за угрозы экологической катастрофы или хотя бы уменьшить поголовье свиней на ферме.

В феврале этого года губернатор Валерий Лимаренко, встретившись с жителями района, жестко потребовал от подчиненных навести порядок с очисткой сточных вод.

Порядок - недешевое дело. Среди возможных вариантов финансирования областные власти рассматривают средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также минсельхоза РФ по программе "Развитие сельских территорий". Возможно, будут использовать инфраструктурные облигации - новый механизм заимствования, который федеральное правительство одобрило для регионов.

- Рассчитываем получить первые деньги уже в этом году, чтобы приступить к модернизации очистных сооружений, - сказала министр ЖКХ области Наталия Куприна.

Между тем, как заверил корреспондента "РГ" вице-мэр Анивского городского округа Александр Ткачук, кое-какие шаги на пути к улучшению экологии муниципалитета уже сделаны.

- Сейчас у нас на руках проект строительства напорного канализационного коллектора от Тараная до Анивы, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы. Мы разрабатывали его с учетом объема отходов свиноводческого комплекса, - объяснил чиновник, отметив, что возведением одного этого объекта без нормальных очистных в Аниве ситуацию не спасешь.

Соответствующий проект тоже подготовлен, мэрия планирует отдать его в Главгосэкспертизу в конце марта.

Между тем практика показывает: недостаточно просто соорудить очистные. Во Владивостоке эти объекты, строившиеся в период подготовки города к саммиту АТЭС-2012, были сданы вовремя. Но сами станции - ничто, если не подведены канализационные стоки. Это стало головной болью местной власти и КГУП "Приморский водоканал", которые должны были самостоятельно изыскивать средства. Сети в нужном количестве не построены до сих пор, так что очистные так и не вышли на проектную мощность: станции Северного и Центрального планировочных районов загружены едва ли наполовину, по Южному показатель еще меньше.

Два года назад гендиректор КГУП "Примводоканал" Сергей Белый говорил, что, учитывая неважное финансовое положение предприятия, на достройку канализационных сетей потребуется 15 лет. "Расчетная стоимость работ составляет 925,04 миллиона рублей, продолжительность строительства - 37 месяцев при наличии источника финансирования. С 2018 года компенсация понесенных затрат на реконструкцию и развитие системы водоотведения во Владивостоке не осуществлялась", - сообщила на днях пресс-служба КГУП.

С начала эксплуатации сооружений "Примводоканал" закрыл 15 из 29 стоков в море. Прессинг бытовых и промышленных нечистот, оказываемый на море, стал ощутимо меньше. Но не исчез. В частности, его испытывает бухта Золотой Рог. Тема возможного дополнительного финансирования мероприятий по ее очистке, позволяющих создать единую централизованную систему водоотведения, обсуждалась на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в нынешнем январе. Чуть раньше пообещал содействие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Во Владивостоке отсутствует система ливневой канализации, коллекторы работают не в полной мере. Я готов постараться оказать помощь со стороны федерального бюджета, - сказал он.