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У пятого сезона "Рика и Морти" появились трейлер и дата премьеры

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    30.03.2021, 17:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Поклонники культового фантастического мультсериала "Рик и Морти" ликуют: в Сети только что появился долгожданный трейлер пятого сезона!

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер продолжения "Пилы" с Крисом Роком

Что не менее ценно, появилась и официальная дата премьеры безумной комедии - 20 июня сего года.

Ранее продюсер "Рика и Морти" Джастин Ройланд анонсировал мультсериал про Человека-коалу, а его соратник Дэн Хармон - проект, посвящённый Древней Греции.

26 марта вышел второй сезон ещё одного мультсериала Ройланда - "Солнечных противоположностей". Проект уже продлён на третий.

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