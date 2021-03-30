У пятого сезона "Рика и Морти" появились трейлер и дата премьеры

Поклонники культового фантастического мультсериала "Рик и Морти" ликуют: в Сети только что появился долгожданный трейлер пятого сезона!

Что не менее ценно, появилась и официальная дата премьеры безумной комедии - 20 июня сего года.

Ранее продюсер "Рика и Морти" Джастин Ройланд анонсировал мультсериал про Человека-коалу, а его соратник Дэн Хармон - проект, посвящённый Древней Греции.

26 марта вышел второй сезон ещё одного мультсериала Ройланда - "Солнечных противоположностей". Проект уже продлён на третий.