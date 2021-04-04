Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске

Врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал в своем Instagram несколько видео, снятых в ходе операции аортокоронарного шунтирования, которую медики благовещенского кардиоцентра проводили во время пожара.

Напомним, днем 2 апреля в Благовещенске вспыхнул пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Горела кровля здания на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На момент начала пожара в стенах больницы проводились две операции. Одну из них врачи смогли приостановить и перевезти пациента на реанимобиле в областную больницу. Вторую операцию прерывать было нельзя, и врачи продолжили работать в полыхающем здании.

Информация о пожаре поступила сразу после того, как сердце пациента было остановлено, а его подключили к системе искусственного кровообращения. На одном из видео врач заснял начальный этап данной процедуры. В это время из-за пожара в здании отключилось электричество, и заработала система тревоги. Кондратов пояснил, что это была своего рода точка невозврата.

Дальше он показал отрывок, когда электричество уже подали пожарные, но внезапно в аппарате искусственного кровообращения отключилась подача кислорода. Он отметил, что такая ситуация для пациента "смерти подобна", однако анестезиолог Виктор Никитин быстро обеспечил подачу кислорода в систему из баллонов. Это позволило продолжить процедуру в нормальном режиме.

Следующий отрывок уже заснят перед завершением операции. По словам Кондратова, аппарат искусственного кровообращения 62 минуты работал вместо сердца пациента, операцию на котором завершали хирурги. Анестезиологи в этот момент готовились к прекращению наркоза и дальнейшей транспортировке пациента. На кадрах видно, что по окну операционной течет вода, а на улице пожарные продолжают борьбу с огнем.

Георгий подчеркнул, что паники во время операции ни у кого не было, все занимались своим делом. Он отметил, что хирурги Валентин Филатов и Александр Филлипов сработали как часты, а вся смена, включая операционных сестер и анестезисток, работала командой. Кроме того, анестезиолог Станислав Фукс пришел оказать помощь из другой операционной, когда там уже закончили операцию.

При этом сам Кондратов признался, что "ситуация была на адреналине" и времени на долгие съемки разумеется не было. Кадры же он оставил себе на память.

Операция прошла успешно. Мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Как отметили в минздраве региона, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений. Мужчина находится в сознании.

В то же время Губернатор Приамурья Васили Орлов распорядился наградить врачей и пожарных, которые боролись с последствиями пожара каждый на своем месте.