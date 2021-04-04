Новости

МИД: Наращивание оборонного бюджета НАТО ведет к гонке вооружений 16:50
В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве 16:34
В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни" 16:18
"Урал" обыграл на своем поле "Арсенал" 15:54
Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске 15:27
При взрыве на окраине Тбилиси погибла женщина 15:03
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева 14:46
В России появится Единый реестр видов контроля 14:27
Стало известно, когда в Москве можно будет поменять автошины 14:24
В Кирове во время соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса 14:22
Путин проведет совещание по выполнению Послания 14:21
29-летняя актриса "Доктора Кто" умерла из-за невыявленной эпилепсии 14:01
Звезда "Ворониных" Станислав Дужников госпитализирован с COVID 13:55
Синоптики назвали дату начала настоящей весны в Москве 13:49
В Болгарии проходят выборы в парламент 13:40
В Петербурге с 9 апреля начнут разводить мосты 13:11
Актер Артем Тынкасов умер в 50 лет 13:11
Рэпер DMX находится в критическом состоянии из-за передозировки 13:11
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19 12:55
Авиакомпания airBaltic возобновила рейсы между Петербургом и Ригой 12:48
В Подмосковье погиб сын художественного руководителя студии "Непоседы" 12:44
Кенийка улучшила мировой рекорд в полумарафоне на 29 секунд 12:02
На 10-тысячной демонстрации COVID-диссидентов в Штутгарте атаковали журналистов 11:57
Появилось фото Су-34 с 10 атомными бомбами 11:45
Биатлонистка Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
04.04.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске

Врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал в своем Instagram несколько видео, снятых в ходе операции аортокоронарного шунтирования, которую медики благовещенского кардиоцентра проводили во время пожара.

Фото: Владимир Воропаев/"Амурская правда"
"Врачи с Большой буквы": Что рассказала сестра пациента, прооперированного в горящем кардиоцентре

Напомним, днем 2 апреля в Благовещенске вспыхнул пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Горела кровля здания на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На момент начала пожара в стенах больницы проводились две операции. Одну из них врачи смогли приостановить и перевезти пациента на реанимобиле в областную больницу. Вторую операцию прерывать было нельзя, и врачи продолжили работать в полыхающем здании.

Информация о пожаре поступила сразу после того, как сердце пациента было остановлено, а его подключили к системе искусственного кровообращения. На одном из видео врач заснял начальный этап данной процедуры. В это время из-за пожара в здании отключилось электричество, и заработала система тревоги. Кондратов пояснил, что это была своего рода точка невозврата.

Дальше он показал отрывок, когда электричество уже подали пожарные, но внезапно в аппарате искусственного кровообращения отключилась подача кислорода. Он отметил, что такая ситуация для пациента "смерти подобна", однако анестезиолог Виктор Никитин быстро обеспечил подачу кислорода в систему из баллонов. Это позволило продолжить процедуру в нормальном режиме.

Следующий отрывок уже заснят перед завершением операции. По словам Кондратова, аппарат искусственного кровообращения 62 минуты работал вместо сердца пациента, операцию на котором завершали хирурги. Анестезиологи в этот момент готовились к прекращению наркоза и дальнейшей транспортировке пациента. На кадрах видно, что по окну операционной течет вода, а на улице пожарные продолжают борьбу с огнем.

Георгий подчеркнул, что паники во время операции ни у кого не было, все занимались своим делом. Он отметил, что хирурги Валентин Филатов и Александр Филлипов сработали как часты, а вся смена, включая операционных сестер и анестезисток, работала командой. Кроме того, анестезиолог Станислав Фукс пришел оказать помощь из другой операционной, когда там уже закончили операцию.

Фото: Владимир Воропаев/"Амурская правда"
Мурашко поблагодарил врачей, завершивших операцию во время пожара

При этом сам Кондратов признался, что "ситуация была на адреналине" и времени на долгие съемки разумеется не было. Кадры же он оставил себе на память.

Операция прошла успешно. Мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Как отметили в минздраве региона, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений. Мужчина находится в сознании.

В то же время Губернатор Приамурья Васили Орлов распорядился наградить врачей и пожарных, которые боролись с последствиями пожара каждый на своем месте.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск РГ-Видео

Главное сегодня

Путин проведет совещание по выполнению Послания
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева
В России появится Единый реестр видов контроля
Появилась новая схема обмана клиентов банков
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал