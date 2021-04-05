Состояние прооперированного во время пожара в Благовещенске улучшилось

Состояние мужчины, которому сделали операцию в горящем кардиоцентре, начало улучшаться и в целом соответствует показателям, характерным для таких пациентов в послеоперационный период.

"Отмечается некоторое улучшение в динамике", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Амурской области.

Напомним, что пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии начался днем 2 апреля. В это время восемь медиков проводили аортокоронарное шунтирование. Прервать сложную операцию они не могли и продолжали ее во время тушения возгорания. Хирургическое вмешательство прошло успешно, после мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Туда же отправили еще 15 пациентов. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.