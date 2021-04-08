При пожаре в общежитии сахалинского колледжа эвакуировали 30 человек

В общежитии Политехнического колледжа на улице Горького в Южно-Сахалинске утром четверга произошел пожар. Из здания эвакуировали 30 человек. Погибших и пострадавших нет.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из окна на четвертом этаже", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Произошло короткое замыкание в одной их комнат. Из-за этого возникло возгорание на площади в два квадратных метра. К 08:57 по местному времени его полностью ликвидировали.

С огнем боролись 16 человек и четыре единицы техники МЧС России.

Напомним, что 26 марта произошло ЧП в общежитии другого местного вуза. Два студента Сахалинского государственного университета погибли от удара током. Под следствие попали директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса вуза и глава университета. После ЧП выяснилось, что вся проводка в общежитии в плохом состоянии. Были проведены проверки и в других учебных заведениях области.