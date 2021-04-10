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10.04.2021 15:39
Рубрика: Власть

Песков: Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса

Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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При этом представитель Кремля не уточнил, когда у президента запланирована вторая инъекция вакцины. "Пока не сделал", - коротко заметил Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. При этом он не сообщал, какую именно из трех отечественных вакцин выбрал, отметив, что все они эффективны и безопасны.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", созданная в Центре имени Гамалеи Минздрава РФ, "ЭпиВакВорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Кроме того, 10 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что НИИ гриппа им. Смородинцева разрабатывает еще одну вакцину против коронавируса. По его словам, предварительные результаты ожидаются в ближайшее время.

Он также заявил, что коронавирус в два раза чаще сезонного гриппа провоцирует осложнения у заболевших, и отметил необходимость вакцинации. По словам Мурашко, вакцинация позволит избежать проблем не только во время заболевания, но и поможет с минимизацией последствий инфекции.

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