Песков: Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса

Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля не уточнил, когда у президента запланирована вторая инъекция вакцины. "Пока не сделал", - коротко заметил Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. При этом он не сообщал, какую именно из трех отечественных вакцин выбрал, отметив, что все они эффективны и безопасны.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", созданная в Центре имени Гамалеи Минздрава РФ, "ЭпиВакВорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

Кроме того, 10 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что НИИ гриппа им. Смородинцева разрабатывает еще одну вакцину против коронавируса. По его словам, предварительные результаты ожидаются в ближайшее время.

Он также заявил, что коронавирус в два раза чаще сезонного гриппа провоцирует осложнения у заболевших, и отметил необходимость вакцинации. По словам Мурашко, вакцинация позволит избежать проблем не только во время заболевания, но и поможет с минимизацией последствий инфекции.