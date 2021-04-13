Лагерям Крыма разрешили принимать детей из других регионов РФ

Детские оздоровительные лагеря в Крыму с конца мая смогут принимать на отдых детей из других регионов России. Соответствующие изменения глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о введении режима повышенной готовности.

Напомним, что с весны прошлого года республиканским детским оздоровительным учреждениям было запрещено до особого распоряжения осуществлять бронирование мест, прием и размещение отдыхающих из других регионов РФ. При этом продолжительность смен в них сократили с 21 до 14 дней, чтобы тем самым увеличить количество оздоровленных детей.

В новой редакции документа отмечается, что с 27 мая указанный запрет будет снят, причем максимальная наполняемость отрядов составит три четверти от проектной вместимости (вместо действующей сейчас нормы в 50 процентов). Кроме того, детям и сопровождающим их взрослым нужно не ранее, чем за трое суток до заезда в лагерь провести лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, чтобы затем предоставить отрицательный результат администраторам оздоровительного учреждения.

Как сообщалось ранее, в этом году средняя стоимость социальной (за счет регионального бюджета) путевки в оздоровительные детские лагеря и дневного пребывания в период отопительного сезона составит 1782 рубля за день, в остальное время - 1298 рублей. Коммерческие путевки на полуострове будут дороже в два-три раза.

Как сообщалось, в марте 2020 года рабочая группа министерства просвещения РФ приняла решение перенести ближайшие смены в детских лагерях, в том числе МДЦ "Артек", на другие месяцы. После того, как глава Крыма Сергей Аксенов приостановил в республике прием организованных групп детей из других субъектов РФ до стабилизации эпидситуации в регионе, с середины июля прошлого года "Артек" начал принимать исключительно детей из Крыма и Севастополя. Однако с конца января 2021-го МДЦ принимает детей из российских регионов, в которых заболеваемость коронавирусом оценивается как низкая.