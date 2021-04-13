Робот разработает полезное меню для школьников

Рассчитать школьные завтраки и обеды вплоть до одной калории? Сделать их максимально полезными? Разложить по граммам и белкам? Все это умеет новая программа, разработанная специалистами МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Ее впервые представили на Всероссийском семинаре-совещании минпросвещения по обеспечению качества и безопасности школьного питания.

- Программа раскладывает школьное меню по белкам, жирам и углеводам. Более того, по количеству микронутриентов: кальция, йода, железа и так далее, - рассказал "РГ" автор программы доцент МГУТУ им. К.Г. Разумовского Николай Портнов. - Этот алгоритм более трех лет разрабатывали ведущие математики, диетологи, специалисты в области школьного питания. Сейчас работа завершена. Она станет хорошим вкладом в решение задач школьного питания в регионах. Программу мы устанавливаем бесплатно.

По сути, это виртуальный робот. Вводишь в таблицу, скажем, борщ или котлеты: программа сразу выдает, какие продукты в каких граммах нужны, их энергетическая ценность, размер порции. И самое главное - какой "вес" у блюда в дневном рационе школьника. Что положить на второе, чтобы попасть в санитарные нормы: пюре с котлетой или, скажем, мясной гуляш с овощами? Программа тоже даст ответ. В ее памяти - огромная база данных, сотни вариантов типовых меню.

Готовые школьные меню, которые разработаны в регионах, можно прогнать через эту программу и посмотреть, соответствуют ли они всем нормам Роспотребнадзора, по каким показателям есть отклонения. Может оказаться, что по белкам, жирам и углеводам все окей, а по железу или кальцию - недобор. Тогда робот поможет все скорректировать.

Перемена блюд

Система школьного питания в России сейчас получает самый мощный апгрейд в истории. Обновляется оборудование школьных столовых, ужесточаются требования к поставщикам. В прошлом году все регионы ввели горячее, а главное - бесплатное питание для учеников начальной школы. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 183 млрд рублей до 2023 года. Деньги колоссальные. Но очень важно, чтобы они не уходили в мусор вместе с несъеденной холодной кашей или сгоревшими котлетами.

- Будущее - за индустриализацией отрасли школьного питания. Поставка сырья, контроль качества, подготовка кадров, типовые контракты - очень много аспектов, которые каждый регион должен продумать и разработать свой стандарт. Оптимальный путь - создание крупных производственных и логистических комплексов, которые бы имели свои лаборатории для проверки продуктов, промышленные технологии их обработки, - говорит член Общественного совета при минпросвещения, президент МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова. - Важно: пищеблоки становятся суперсовременными. В них теперь стоят промышленные пароконвектоматы и другое современное оборудование для приготовления здоровых и полезных блюд. Студенты профильных колледжей и вузов должны иметь возможность работать на таком оборудовании, проходить практику.

По словам специалистов, в московских школах уже работает расчет сбалансированного меню. Более того, производственно-логистические комплексы, где столичным ученикам готовятся завтраки и обеды, уже внедрили систему производственного контроля, построенного на международных принципах безопасности.

С кем кашу сваришь

По новым СанПиНам, в школьном меню обязательно должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Меню регионы могут корректировать с учетом климато-географических и национальных особенностей. Есть даже подробная таблица, какой продукт чем можно заменить. Например, 100 граммов говядины можно заменить 104 граммами оленины.

Как сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, меню откорректированы с учетом принципов здорового питания. Число кондитерских и колбасных изделий сократилось более чем в два раза. Фруктов и овощей, наоборот, детям стали выдавать на 30 процентов больше.

Почему это так важно? Роспотребнадзор приводит данные: вплоть до 2019 года среди детей и подростков в России росла заболеваемость ожирением и сахарным диабетом.

- Мы работаем над "конструктором" персонализированных пищевых рационов на основе генетических особенностей человека, - поделилась с "РГ" доцент Сеченовского университета Наталья Жученко. - Это будущее на стыке современных пищевых технологий и персонализированной медицины. Известно, что в ряде регионов жители испытывают недостаток определенных микронутриентов. Для всей страны, например, это йод. И во всех школах теперь используется только йодированная соль. Но по другим минеральным веществам и микроэлементам ситуация разная. Мы разработали корректирующие рационы, учитывающие разные генотипы, разную наследственную предрасположенность. Их регионы уже могут использовать.

Опыт регионов

- В прошлом году мы разработали единое меню для всего региона. И в Казани, и в самой далекой деревне Татарстана дети в школах питаются одинаково вкусно, - рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина. - В Казани и некоторых других городах созданы отдельные департаменты школьного питания. Это оказалось очень удачной практикой. Когда есть единый оператор, качество его работы гораздо легче контролировать. Важный момент - родительский контроль. В казанских школах он проходит ежедневно. Мамы и папы по согласованию с администрацией школ могут проверить температуру блюд меню и то, насколько им довольны дети.

А вот в Севастополе даже проводили опросы: что любят школьники? Как выяснилось, макароны, пиццу, сосиски в тесте. Супы или рыбные котлеты едят гораздо хуже.

Школьники стали получать на 30 процентов больше овощей и фруктов

- Мы стараемся менять пищевые привычки не только у детей, но и в семье, - делится заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев. - Поэтому мы вместе с родителями скорректировали меню согласно новым СанПиНам: уменьшили количество вредных продуктов, добавили овощей и фруктов, печень. В школах с новым оборудованием переходим на более диетическое питание, которое готовится полностью на пару. Добились того, что наши ребята очень полюбили творожную запеканку: тарелки практически всегда остаются пустыми. С этого года планируем ввести электронный учет питания, оцифровать всю систему. Родители смогут увидеть в два клика, что сегодня ребенок ел на завтрак в школе или на обед, покупал ли он, скажем, булочки в буфете.

Интересный опыт был также представлен Республикой Башкортостан и Волгоградской областью.

Между тем

Конечно, в теме школьного питания не все еще гладко. Последний громкий случай произошел в Красноярске, когда в минувшем марте более ста школьников отравились салатом, приготовленным из несвежих овощей. У поставщиков продуктов по-прежнему выявляются нарушения, связанные со сроками и условиями хранения продуктов, транспортировкой и несоответствием по показателям качества. Но в целом такого пристального внимания отрасль школьного питания не получала еще никогда. Уже создан Отраслевой союз развития социального питания. В свою очередь минпросвещения разработает программу обучения для специалистов региональных министерств и заместителей директоров школ, занимающихся школьным питанием.

- Нужно сформировать программу повышения квалификации для участников процесса организации бесплатного питания для учащихся начальных школ, чтобы контролировать качество еды, - заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - Наша цель - делать все, чтобы школьное питание было полезным, горячим, вкусным и безопасным, свести риски на нет. Мы работаем над рекомендациями по правильной организации питания и опираемся на лучший опыт, продвигаем его.