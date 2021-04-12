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12.04.2021 12:00
Рубрика: Общество

Врач-педиатр: Курсы правильного питания войдут в школьную программу

Текст: Татьяна Ткачёва
Много хлеба, майонез и телевизор на кухне. Как едят дома россияне и к чему приучают детей, рассказали школьники из городов-миллионников. Опрос провела онлайн-школа "Фоксфорд" в рамках подготовки бесплатного интерактивного курса о здоровом питании. В исследовании участвовало более тысячи ребят в возрасте 11-16 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Детей спросили, какие наставления от взрослых по поводу питания они получают? В ходе исследования выяснилось, что обычно подростков приучают есть трижды в день. Однако в каждой четвертой семье им предоставляют право самим решать, сколько раз есть. И большинство детей (85 процентов) решение взрослых насчет частоты приема пищи вполне устраивает.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Составлен рейтинг регионов с лучшим школьным питанием

Каждая третья семья во время завтрака, обеда или ужина смотрит телевизор либо видео с гаджетов. Почти половина подростков сообщила, что родители не запрещают им пользоваться телефонами во время еды. Также треть опрошенных признались, что у них на столе регулярно, два-три раза в неделю, появляются блюда с майонезом.

"Расстройства пищевого поведения встречаются намного чаще, чем нам кажется, и происходят в том числе из детства, - рассказала врач-терапевт Анна Смоляр. - Далеко не все родители знают об этом. Так, например, нельзя заставлять ребенка есть. Здоровый человек умеет прислушиваться к сигналам голода и насыщения, которые подает организм. Телевизор, телефон и даже книжка во время еды заглушают эти сигналы, и ребенок (как и взрослый) может съесть больше, чем ему бы хотелось".

Также по словам врача, еда не должна быть наградой ("Получишь сладкое, когда съешь суп") - это тоже ведет к расстройствам поведения. И не стоит к каждому приему пищи подавать хлеб, он не "всему голова". В современном хлебе больше вреда, чем пользы. Для школьных перекусов родители стараются подбирать более полезные продукты. Почти 70 процентов взрослых дают детям с собой фрукты, 43 процента - йогурты. Чада в целом поддерживают этот выбор, но каждый третий хотел бы добавить в свой портфель снеки типа чипсов и сухариков.

"Многие привыкли воспринимать "правильное питание" как сложный процесс, полный ограничений и контроля. При этом мы все чаще едим на ходу, - пояснил эксперт национального исследовательского центра "Здоровое питание", профессор Олег Медведев. - На самом деле, несколько простых правил смогут значительно повлиять на самочувствие и качество жизни. Например, тщательно жевать пищу, есть не торопясь, выбирать свежие продукты в проверенном магазине".

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Как улучшить питание

Умение делать осознанный выбор, например, отказываться от фастфуда в пользу йогурта, это базовый навык для детей, убежден врач-педиатр Николай Комов. Он полагает, что в ближайшие несколько лет интерактивные игровые курсы, направленные на популяризацию принципов правильного питания и здорового образа жизни, войдут в школьную программу.

Например, уже есть бесплатный интерактивный квест "Миссия SpaceFoх: вселенная в твоей тарелке" ориентированный на учеников третьих - восьмых классов. В процессе игры ребята смогут "перевоплотиться" в космонавтов и, выполняя задания, разобраться с мифами и реальностью здорового питания.

"Понимание того, как еда и пищевые привычки влияют на самочувствие, поможет снизить риски развития многих заболеваний на протяжении всей жизни, - добавила врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. - Будет полезно ознакомить с результатами исследования родителей. Может, они задумаются над фразами, которые говорятся в воспитательных целях и могут привести к избыточному весу. Ведь научные работы, доказывающие такую связь, есть".

Топ-5 фраз, которые больше всего раздражают подростков:

1.Пока не доешь, из-за стола не выйдешь, 24%

2.Получишь сладкое, когда сделаешь домашнюю работу, 18%

3.Не ешь всухомятку, 18%

4.Нужно есть с хлебом, 17%

5.Пока я ем, я глух и нем, 16%

Общество Здоровье Общество Семья и дети Медицина и здоровое питание

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