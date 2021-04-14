Из года в год жалобы предпринимателей в аппарат бизнес-омбудсмена на действия, бездействие или решения силовых структур - в числе лидеров. Если в 2016 году их было 11,7 процента от общего количества, то в 2019-м - уже 25,6. И лишь в "ковидном" 2020-м произошло снижение до 16,2.

Чаще всего жалуются на полицию, хотя типичная проблематика постепенно меняется. Если в первые годы моей работы омбудсменом подавляющее число обращений касалось незаконного уголовного преследования, то сейчас - отсутствия надлежащей защиты у предпринимателей-потерпевших по делам об экономических преступлениях. Речь идет о волоките и бездействии при проведении проверок в рамках статей 144-145 УПК РФ, "путешествиях" материалов книги учета сообщений о происшествиях в связи со спорами о территориальности, бесконечных отказах в возбуждении уголовных дел.

Вот только несколько примеров. С банковского счета ИП мошенники списали деньги. Предприниматель обратился в полицию. С октября 2018 года материал доследственной проверки передавался между органами полиции по соображениям территориальности. Потом - между отделами УМВД по Екатеринбургу. Наконец вынесли отказ в возбуждении уголовного дела - прокурор его признал необоснованным, отменил. И так несколько раз. Только после вмешательства уполномоченного и письма прокурору Свердловской области уголовное дело о мошенничестве все-таки возбудили. С момента обращения ИП в полицию прошло 2 года 5 месяцев!

Изъятие документов, электронных носителей информации, другого имущества практически парализует деятельность предприятий, которые еще ни в чем не обвиняются

Другой пример: аккредитованная для лабораторных исследований компания пожаловалась на бездействие полиции по заявлению о совершенном преступлении. Предприниматели подозревали, что кто-то подделал их протоколы инструментальных измерений загрязняющих выбросов. В течение года проводились доследственные проверки с неоднократными отказами в возбуждении уголовного дела. Только после моего повторного обращения к прокурору области дело все-таки возбудили по части 3 статьи 327 УК РФ. Расследование пока не завершено, с момента возможного совершения преступления прошло почти два года.

Значительное число обращений поступает по фактам изъятия документов, электронных носителей, другого имущества при осмотре места происшествия. Собственникам их долго не возвращают, копировать данные не дают. Это практически парализует деятельность предприятий, которые еще ни в чем не обвиняются. Так, в апреле 2020 года полицейские изъяли системные блоки, сервер и папки с документами у жилищной УК. До сего дня вернули не все, хотя статус вещественных доказательств не присвоили. Работа компании, у которой в управлении 46 домов, более 10,5 тысячи квартир, мягко говоря, затруднена целый год. Вообще процессуальный статус такого действия, как осмотр места происшествия, по экономическим преступлениям нужно очень серьезно корректировать в УПК РФ, как и права и обязанности его участников.

Нельзя не обозначить еще одну проблему, порожденную поправками в УПК РФ относительно оснований и порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Имею в виду ситуации, когда дела возбуждаются задолго до вступления в законную силу решений налоговых органов по размеру недоимки и финансовым санкциям. Парадокс: директор уже под следствием, а предприятие продолжает оспаривать в суде результаты налоговой проверки. Возможно, сумма будет уменьшена, а ведь именно она является квалифицирующим признаком.

В большинстве жалоб упоминаются нарушения разумного срока уголовного судопроизводства (статья 6.1 УПК РФ). К сожалению, надзор со стороны прокуратуры иногда бывает формальным, а меры реагирования не всегда приводят к реальному восстановлению нарушенных прав. Думаю, полномочия прокуроров по надзору за доследственными проверками и при расследовании уголовных дел должны быть расширены. С другой стороны, уже имеющиеся полномочия можно применять более эффективно, особенно когда речь идет об избрании предпринимателям меры пресечения в виде заключения под стражу.

В работе с жалобами помогают совместные приемы уполномоченного с руководителями правоохранительных органов: отдельные вопросы решаются оперативно или берутся на личный контроль. В 2020-м у меня состоялось 12 совместных приемов с СК, ГУВД и прокуратурой.

Также расширяет инструментарий защиты предпринимателей платформа "ЗАБИЗНЕС". С момента ее запуска в ноябре 2019 года по 24 марта 2021-го на этот ресурс поступило 19 обращений от предпринимателей региона, это информация из открытых источников. В трех случаях проблемы решены, по четырем обращениям проведены консультации, по восьми получены ответы от правоохранительных органов. Остальные требуют уточнения. Чем быстрее станут рассматриваться жалобы через платформу "ЗАБИЗНЕС", чем лучше налажено межведомственное взаимодействие федеральных силовых структур, тем безопаснее будет работать в нашей стране.

Также предлагаю обратить внимание на возможность сотрудничества добросовестного бизнеса и правоохранительных органов в целях противодействия нелегальному предпринимательству и обороту контрафакта. "Большая силовая четверка" могла бы объединить усилия в этой части с "большой четверкой" деловых объединений.