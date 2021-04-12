В каких регионах РФ больше всего жителей занимаются малым бизнесом

Петербург, Новосибирская и Калининградская области оказались регионами с наибольшей долей вовлеченности жителей в предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленное РИА Новости.

Так, по оценкам аналитиков, в Петербурге в малом и среднем бизнесе заняты 743,9 тысячи человек, это 24 процента от общего числа населения трудоспособного возраста. Высокие показатели Северной столицы объясняются очень развитой сферой услуг в городе. Основные сферы, где задействован малый и средний бизнес - это гостиницы, кафе, салоны красоты. Несмотря на пандемию, в прошлом году численность сотрудников на предприятиях МСП выросла в Петербурге на 3 процента.

23,9 процента жителей задействованы в малом бизнесе в Новосибирской области, 23,5 - в Калининградской. К слову, в Янтарном крае за год численность сотрудников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4,5 процента.

22 процента жителей трудоспособного возраста работают на малых и средних предприятиях Нижегородской области. Для Москвы этот показатель - 21,3 процента. В столице за год число сотрудников малых компаний выросло на 1,5 процента и достигла 1 миллиона 572,5 тысяч человек.

Также в десятке лидеров оказались Свердловская область, Приморский край, Татарстан, Хабаровский край. К слову, в Хабаровском крае за год численность сотрудников малого и среднего бизнеса сократилась на 20,3 процента, это один из самых высоких показателей по стране. Снижение доли МСП можно объяснить закрытием границ из-за пандемии, ведь многие малые компании региона были рассчитаны на туристов. Тем не менее, сейчас в Хабаровском крае в малом и среднем бизнесе заняты 17,3 процента от общего числа трудоспособного населения.

Закрывает топ-10 Тюменская область: здесь в малом бизнесе заняты 17,2 процента от общей численности населения. Стоит отметить, что это самый высокий показатель доли предприятий МСП среди добывающих регионов. Например, Ханты-Мансийский автономный округ оказался на 55-м месте с показателем 12,1 процент занятых в малом бизнесе, а Ненецкий автономный округ оказался на 60-м.

Составители рейтинга объясняют это тем, что в этих регионах высокие зарплаты получают на добывающих предприятиях и многие жители стремятся не открывать свое дело, а попасть на работу на буровую.

Замыкают рейтинг Дагестан, Кабардино-Балкария (по 4,6 процента) , Чечня (3,6 процента), Тува (2,8) и Ингушетия (1,7). При этом ряде регионов, замыкающих рейтинг, пандемия, как ни странно, положительно сказалась на ситуации с малым бизнесом. Например, в Дагестане за год доля занятых в малых компаниях выросла на 5,4 процента, а в Ингушетии сразу на 21,6 процента. Это самые высокие темпы в стране.

В среднем же по России в малом бизнесе заняты 15,1 процента жителей, или 11 миллионов 337 тысяч человек.