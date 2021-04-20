Как выбрать самый зимний кроссовер Nissan

В Москве зима закончилась - мы сняли куртки, переобулись, взяли по мороженому с холодной газировкой и отправились сидеть на лавочках. Но Россия большая, в некоторых регионах все еще можно отдохнуть в сугробе, сбить снег с веток березы и погреться сбором трав из термоса. Например, в Мурманске, почему бы и нет. Но чтобы попасть туда, нужна машина, а чтобы попасть в настоящую зиму, без таящего снега, нужна машина времени. У нас все это, как ни странно, есть - возвращаемся в январь, в настоящую стужу, на русский север, возвращаемся сразу на трех кроссоверах японской марки Nissan.

Как мы помним, бренд Nissan на нашем рынке представлен четырьмя кроссоверами, но в Териберку ездили три глобальные модели: Qashqai, X-Trail и Murano. Четвертый (Terrano) - как ни крути, не совсем японский автомобиль, поэтому он остался в Москве ждать своего часа. Так что рассмотрим три автомобиля, а конкретно их зимние опции, которые делают жизнь в холодном климате если не приятной, то сносной.

Во-первых, когда во дворе больше полугода лежит снег, нужен полный привод. И он есть во всех представленных машинах, но не в самых простых комплектациях. Во-вторых, нужны теплые опции - обогревы и подогревы, чем бы не отличались два этих слова. В-третьих, иногда полезно иметь дистанционный запуск двигателя, чтобы не отморозить лишнего во время утренней поездки на работу. Рассмотрим каждую машину в отдельности - на фоне северного сияния и далекого заунывного волчьего воя.

Nissan Qashqai

Фото: Пресс-служба Nissan.

Компактный кроссовер в России предлагают с двумя типами моторов и двумя видами коробок, но в полноприводном исполнении выбор сужается. Только двухлитровый атмосферный двигатель (144 л. с.), только бесступенчатая автоматическая трансмиссия CVT. При начальной цене от 1,5 млн рублей. "Кашкай" 4х4 обойдется почти на 300 тысяч дороже - в базовой комплектации XE он будет стоить от 1 783 000 рублей.

Уже на старте в машине есть ряд "теплых" опций - обогреваются лобовое и заднее стекла, зеркала и передние сидения. Подогрев рулевого колеса и задних сидений будут только в следующей комплектации SE (от 1 922 000 рублей). Цена на "Кашкай" с полным приводом и дистанционным пуском (и длинным списком других полезных вещей) в модификации SE Yandex легко пересекает отметку в 2 миллиона рублей. Еще чуть-чуть - и можно взять роскошную версию LE Top, прайс на нее начинается с отметки в 2 110 000 рублей, и будет там вообще все, что есть в этом поколении автомобиля.

Кстати, недавно стало известно, что у российских Qashqai и X-Trail наконец появится адаптивный круиз-контроль - в составе уже существующего на других рынках комплекса ProPilot. Еще одна новинка - система телематики Connect Services, которая позволит следить за состоянием машины, а также управлять некоторыми функциями при помощи смартфона. Дата появления в шоурумах поумневших автомобилей и цены пока не разглашаются. Информации о том, когда же до нас доберется новая генерация Qashqai, также пока нет.

Nissan X-Trail

Фото: Пресс-служба Nissan.

Три двигателя, две коробки - и все варианты доступны с полным приводом, главное иметь на это лишние финансы. На старте X-Trail будет моноприводным - поэтому на начальную цену в 1,8 млн руб. можно не смотреть. Самый бюджетный полноприводный "Икс" - это машина в комплектации XE (от 2 042 000 рублей). Двухлитровый бензиновый атмосферник (144 л.c.) и вариатор CVT. Теплые опции в базе - как у "Кашкая". Полноприводный X-Trail можно взять и с дизелем (1,6 литра объема, 130 л.c.).

Входной билет в мир трактористов будет стоить от 2 207 000 рублей. Это вариант с 6МКПП, автоматическая трансмиссия предлагается в комплектации повыше, а стоимость поднимется еще на 70 тысяч.

Подогрев руля и задних сидений доступны только для версий с бензиновыми моторами. Самый бюджетный вариант с данными опциями - автомобиль в версии SE Yandex с двухлитровым мотором и вариатором (от 2 204 000 рублей). Та же комплектация с двигателем помощнее (2,5 литра, 171 л.c.) - от 2 276 000 рублей. Если хочется иметь дистанционный запуск мотора - то X-Trail будет стоить от 2,3 млн рублей.

Прайс на самый нафаршированный автомобиль приближается к отметке в 2,5 млн рублей. А с учетом того, как растут цены, в следующем поколении X-Trail легко может войти в категорию "дороже трех миллионов". В США популярная модель уже обновилась - продажи свежего Nissan Rogue стартовали в конце 2020 года. Как и в случае с Rogue Sport (так за океаном называют Qashqai), информации о выходе новинки на российский рынок пока нет.

Nissan Murano

Фото: Пресс-служба Nissan.

Со среднеразмерным кроссовером Murano выбор максимально упрощен - двигатель один (3,5-литровый V6 на 249 л.c.), коробка одна (вариатор CVT). Полноприводную машину в начальной комплектации Mid можно будет взять за сумму от 3 150 000 рублей.

Это примерно на 250 тысяч дороже монопривода. На старте в машине уже будут подогрев передних сидений, обогрев парковочной зоны дворников и дистанционный запуск. Подогрев руля и задних сидений будут в следующей комплектации High (от 3 280 000 рублей).

Итог

Фото: Пресс-служба Nissan.

Как мы выяснили, за хороший зимний Nissan придется отдать 2-3 миллиона рублей, такой уж сейчас рынок. И будем честны - на новой дорогой машине путешествовать приятно. Но впечатления и воспоминания стоят дороже любых денег. И если дорога зовет - отвечайте на зов, садитесь за руль и выдвигайтесь.

Мурманская область, на которую можно взглянуть на фотографиях выше - достойное место для отдыха. Тут мало где ловит интернет и мобильная связь, и пока еще не везде есть достойный уровень гостевого сервиса, но это, может быть, и к лучшему. Если тренд на отдых в России сохранится, то рыбацкие лодки в Териберке скоро огородят зелеными заборчиками, а на берегу Баренцева моря возведут ларьки с шавермой. И лучше успеть побывать там дикарем, пока на фоне прекрасных пейзажей русского севера не встали колонны автобусов с туристами.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.