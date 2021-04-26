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26.04.2021 13:01
Рубрика: Культура

Режиссер "Земли кочевников" назвала удачей триумф картины на "Оскаре"

Текст: Марина Очаковская
В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония этого странного постпандемийного "Оскара". Ее продюсерам и дизайнерам пришлось пойти на крутые изменения регламента, которые не были известны почти до последнего часа.

Церемония переместилась из традиционного театра Dolby в здание вокзала Union Station в даунтауне - районе, который славится небезопасным населением. Живя в Лос-Анджелесе много лет, я, признаться, так там и не побывала. Но вчера перед церемонией довелось увидеть здание во всей красе и даже взять интервью у дизайнера церемонии Дэвида Роквелла.

Фото: The Walt Disney Company Russia
"Земля кочевников" зарисовала портрет поколений и их образ жизни

"Сама идея проведения "Оскара" в этом легендарном здании, которое само по себе - голливудская звезда, показалось заманчивой, - сказал Дэвид Роквелл. - Оно представляет собой комбинацию колониального стиля с ар-деко и позволяет вместить участников церемонии так, что можно было держать дистанцию. Мы его украсили по-калифорнийски: обилие цветов, деревянных банкеток, лампы с оскаровским силуэтом. Получилось интимно и уютно. Кроме того, построенное в 1939-м и отреставрированное пару лет назад здание использовалась как декорация во многих голливудских фильмах, преображаясь то в банк, как в спилберговском фильме "Поймай меня, если сможешь", то в гангстерское сборище, то в мистическое пространство, как в "Воскрешении Темного рыцаря", что тоже придало церемонии определенный шарм".

Необычайно рано был объявлен победитель в категории "Лучший фильм". Им стала "Земля кочевников", которая в итоге получила еще две премии: Хлоя Чжао выиграла в номинации "Лучший режиссер", а Фрэнсис Макдорманд взяла заветную статуэтку как лучшая актриса в главной роли. Своенравная Фрэнсис, известная своей непредсказуемостью, в пресс-центр не явилась, зато Хлоя появилась дважды и была очень растрогана.

"Мой выигрыш - это просто удача, - сказала Хлоя Чжао. - Я оказалось в одной категории с удивительными режиссерами: поразительно глубоким Дэвидом Финчем с его "Манком" и необыкновенным писателем и режиссером Аароном Соркиным, чей фильм "Суд над чикагской семеркой" - чистая поэзия. Что касается нашего фильма, я всем обязана Фрэнсис Макдорманд, это она выбрала меня как режиссера, и я буду благодарна ей до конца жизни. Фрэнсис - гениальная актриса, теперь у нее три "Оскара", и она может конкурировать с самой Мэрил Стрип!"

На мой вопрос, встречалась ли она с Кэтрин Бигелоу, до сих пор единственной женщиной, победившей в той же режиссерской номинации, Хлоя с улыбкой ответила, что нет, но это ее мечта. Впрочем, теперь у Хлои Чжао есть шансы осуществить все свои мечты - она на вершине славы с самыми выгодными предложениями.

Все были уверены, что премию за лучшую мужскую роль, согласно новейшим веяниям, получит чернокожий актер, и выигрыш Энтони Хопкинса в фильме "Отец" оказалась полной, но заслуженной неожиданностью. По своей давней традиции, мастер на церемонию не явился. Но оба сценариста картины, включая знаменитого британского драматурга Кристофера Хэмптона, ответили на вопросы в пресс центре.

"Сценарий писался для единственного и неповторимого сэра Энтони, - сказал режиссер и сценарист картины, француз Флориан Зеллер. - Уже работая над пьесой "Отец" для театра, я решил, что должен быть и фильм, который проведет зрителя через лабиринты подсознания с помощью языка кино. Я имел трагический опыт видеть деменцию у моей мамы, когда мне было 15 лет. Это очень тяжелый опыт, и тот, кто с ним столкнулся, меня поймет. Так что фильм для меня - личная история, возможность поделиться эмоциями".

Фото: kinopoisk.ru
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Юн Ё-джон, кореянка по происхождению, сыграла эмигрантку приехавшего в Америку семейства и заслуженно получила заветную статуэтку из рук самого Брэда Питта, являющегося продюсером фильма "Минари". Смущенная актриса, никогда не видевшая в глаза знаменитого голливудского ловеласа, спросила его за кулисами, почему он не появился в Аризоне во время съемок. В ответ актер взял ее под руку и повел сфотографироваться с собой под смех журналистов, присутствовавших в пресс-руме по Zoom.

На вопрос, что ее заинтересовало в этой роли, актриса ответила: "Эта история очень близка мне, ведь фильм основан на реальных событиях, сюжет взят из знакомой мне жизни. И это не азиатская история, это история глобальная, она о любви".

Обаятельный британский актер Даниэль Калуя из фильма "Иуда и Черный мессия" был крайне взволнован и "вогнал в краску" своих маму и сестру, сообщив журналистской братии, что родители зачали его в сексе, и как он им за это благодарен. Вообще, нынешний "Оскар" для британских актеров был крайне успешным, и я спросила об этом сияющую от счастья Эмеральд Феннелл, получившую статуэтку за оригинальный сценарий в фильме "Девушка, подающая надежды".

"Я не могу отвечать за всю британскую киноиндустрию, но мой фильм, я его назвала "ядовитый попкорн", с его острым сюжетом и гламуром явно пришелся по душе зрителям, и я собираюсь продолжить в том же духе", - сказала она.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2021 РГ-Видео

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