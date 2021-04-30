В апреле произошла резкая эскалация дипотношений Праги и Москвы из-за взрывов боеприпасов на складах у деревни Врбетице в 2014 году.

Этот инцидент чешская спецслужба BIS приписала двум "русским агентам". Правда, доказательств никаких не предоставила. В ситуацию пришлось вмешаться президенту страны Милошу Земану, который констатировал, что доказательств причастности России к взрывам в Чехии нет.

В связи с этими событиями вспомнилась история с другими взрывами - в Лондоне. С 1883 по 1885 годы в Лондоне произошло аж 13 террористических актов. В редакции газеты "Таймс", дважды в метро, на вокзале "Виктория". 30 мая 1884 года - взрыв в Скотланд-Ярде. Взорвали бомбу в парламенте...

Кого обвинили в терактах? Конечно, русских.

Фридрих Энгельс - один из апостолов коммунизма, чьи труды потом долбили советские люди - разразился в газете "Der Sozialdemokrat" статьей "Императорские русские действительные тайные динамитные советники". Вождь пролетариата писал: "У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 года - дело рук России... Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели... О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т. п., достаточно примеров дает история Балканского полуострова за последние сто лет..."

Причину, почему Россия пошла на такие страшные преступления в Лондоне, Энгельс видил вот в чем: "Русское правительство пускает в ход все средства, чтобы заключить с западноевропейскими государствами соглашения о выдаче русских революционеров-эмигрантов".

Статью перепечатали многие европейские газеты. Требовали выслать русских дипломатов, наложить санкции.

Но тогда, в конце 1880-х, добросовестно поработала лондонская полиция. Она не пошла на поводу у Энгельса, отыскала настоящих устроителей взрывов - ирландских националистов. Полиция нашла также изготовителей часовых механизмов, которые ставились на взрывателях - они оказались из США. Были идентифицированы и поставщики динамита - они были из разных стран, но никто из них к России не имел никакого отношения.

Ирландская организация "Клан-на-Гейл" пыталась терроризировать население Англии, чтобы заставить британское правительство предоставить Ирландии право на независимость. В связи с этим и устраивала многочисленные взрывы.

Так что в случае с расследованием взрывов в Чехии, кажется, поможет только Шерлок Холмс. Он мог бы не только выяснить, кто все-таки взрывал склады с оружием, но и доказать свою версию. А не просто выдвинуть обвинения, как чешские спецслужбы.