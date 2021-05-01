Актриса из "Сорвиголовы" намекнула на возвращение Бена Аффлека в Marvel

Дебора Энн Уолл, сыгравшая в сериале "Сорвиголова" для Netflix, опубликовала необычный пост в своем Instagram-аккаунте.

Она выложила плакат другой адаптации комиксов о Дьяволе Адской кухни - одноименного фильма 2003 года с Беном Аффлеком в главной роли.

Почему актрисой была выбрана именно эта версия слепого супергероя, неизвестно, но фанаты в комментариях на ровном месте успели настрочить пару стройных теорий.

Одна из них основана на упорных слухах о том, что нынешний босс Marvel лично занят тем, чтобы сделать Чарли Кокса и компанию частью MCU.

И якобы триквел "Человека-паука" будет отличной точкой входа для этого - если при концепции мультивселенной на экране смогут одновременно существовать три Питера Паркера, почему бы тогда не показать двух Мэттов Мердоков?

У реализации подобной идеи, к сожалению, слишком серьезные закулисные проблемы.

Старина Бен Аффлек после провала "Сорвиголовы" не отчаялся, женился на партнёрше по съемкам Дженнифер Гарнер и с остервенением вновь ворвался в супергероику уже в роли Бэтмена. И вторая попытка оказалась уже более фатальной - как результат: алкоголизм, депрессия, развод и прочие неприятности.

Поэтому поверить в то, что актер войдёт в эту реку в третий раз, очень сложно.