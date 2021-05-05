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Рубрика: В мире

Экс-полицейский Шовин попросил о новом судебном разбирательстве

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин. Фото: Court TV via AP Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин. Фото: Court TV via AP
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин. Фото: Court TV via AP

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года, подал апелляцию с просьбой провести новое судебное разбирательство по своему делу. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Фото: Pool via REUTERS
Что происходило на процессе над Дереком Шовиным

Защитник экс-полицейского Эрик Нельсон в апелляции утверждает, что его подзащитный не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало процессу, носило предвзятый характер, пишет ТАСС.

Напомним, рассмотрение дела Шовина в суде началось 8 марта. 20 апреля жюри присяжных признало его виновным по трем пунктам обвинения, включая убийство второй и третьей степени. Хотя Шовину грозит максимальный срок в виде 40 лет лишения свободы, эксперты полагают, что, скорее всего, его отправят в тюрьму на срок от 12 до 30 лет. Залог Шовена был немедленно отменен, а его приговор будет вынесен 16 июня.

Ранее сообщалось, что прокуроры просят судью Питера Кехилла вынести бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовину более суровое наказание, чем предусмотрено уголовным кодексом, когда он будет приговорен в июне по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Судья Кэхилл сообщил, что рассмотрит письменные аргументы прокуроров и адвокатов, прежде чем определять, существуют ли отягчающие обстоятельства, которые потребовали бы ужесточения приговора.

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