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05.05.2021 13:12
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе водителя автобуса арестовали после гибели детей в ДТП

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)

Водителя микроавтобуса с детьми, попавшего в крупное ДТП на Ставрополье, отправили под домашний арест. Об этом в среду сообщили "РГ" в Ленинском районном суде краевой столицы.

Фото: РИА Новости
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Сообщается, что мужчину арестовали на два месяца. Он находился за рулем автобуса в момент страшной аварии.

Напомним, ДТП с участием детей произошло 30 апреля. Тогда в результате грубого нарушения правил дорожного движения погибли пять девочек-баскетболисток, ехавших в микроавтобусе на соревнования из Волгограда в Черкесск. Еще девять человек получили травмы.

По версии ГИБДД, водитель ВАЗа пытаясь обогнать грузовик, не успел завершить маневр, и машина столкнулась с большегрузом. В результате торможения тот опрокинулся на двигавшийся во встречном направлении микроавтобус

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Спровоцировавший смертельное ДТП 37-летний водитель легкового автомобиля взят под стражу. Также под домашним арестом находится директор волгоградской спортивной школы, где учились девочки.

На Ставрополье ужесточат надзор после ДТП с погибшими детьми
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