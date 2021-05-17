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Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры"

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    17.05.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Обнародован трейлер художественного фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" ("Snake Eyes: G.I. Joe Origins") - ролик представлен компанией Paramount Pictures, лишнего не рассусоливает и практически всё отведенное ему время красиво и приятно глазу всячески рубится и зловеще мерцает.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном

Лента - приквел-спин-офф-перезапуск, соответственно, в рамках линейки "Бросок кобры". По его центру - предыстория Снейка, молчаливого мастера порубить недругов катаной на вермишель: "Снейк Айз - загадочный и смертоносный член специального отряда G.I.Joe. Он одет во всё черное, никогда не снимает маску и не разговаривает", - дается описание.

В ролях - малазийский актер Генри Голдинг (Сухой Глаз из "Джентльменов" Ричи, "Безумно богатые азиаты"), Самара Уивинг ("Три билборда", "Пушки Акимбо"), Урсула Корберо ("Бумажный дом", "Черная лагуна"), Эндрю Кодзи ("Острые козырьки", "Американские боги"), Питер Менса ("Аватар", "300 спартанцев").

Режиссер - Роберт Швентке ("РЭД", "Дивергент", "Обмани меня", "Иллюзия полета"). Сценарий написал Эван Спилиотопулос ("Ангелы Чарли", версия 2019-го, "Красавица и чудовище" 2017-го).

Российская премьера - 19 августа.

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