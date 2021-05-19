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Рубрика: Общество

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С сентября школьников начнут обучать Scratch-программированию
Текст: Ирина Романова
Основы программирования и предпринимательская грамотность станут обязательными предметами на внеурочных школьных занятиях. Родители подмосковных школьников попросили наполнить дополнительные уроки большей пользой - им пошли навстречу.

Как объясняет министр образования области Ирина Каклюгина, в учебном плане любой школы есть 10 часов в неделю внеурочных занятий, за которые дети не получают оценок. Их расписание каждое учебное заведение формирует на свой вкус. Поэтому одни школьники после обязательных уроков играют в шахматы, а другие изучают основы плетения макраме. Почему бы вместо макраме не заняться чем-то более приближенным к жизни? Так в областном министерстве образования появился список предметов, которым с 1 сентября текущего года отдадут пять часов в неделю - ровно половину внеурочного времени. Другая половина останется на макраме - есть ведь и дети, которым в будущей профессии может понадобиться и рукоделие.

Фото: Тункель/ РИА Новости
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Обновленное меню внеурочных занятий в итоге выглядит так: углубленное изучение математики, Scratch-программирование и программирование на языке Python, основы предпринимательской грамотности и решение олимпиадных задач по всем предметам. Такой выбор не случаен. На углубленную математику и олимпиадные задачи родители чаще всего берут репетиторов, поэтому помощь школы будет очень кстати. Программирование сейчас лежит в основе многих профессий. А основам предпринимательской грамотности нужно учить всех. По статистике, из каждой десятки вновь созданных малых предприятий четыре закрываются в первый же год, а еще три прекращают существование в трехлетней перспективе. В основном происходит это потому, что у начинающих предпринимателей нет нужных знаний и понимания процессов, происходящих внутри ООО и ИП.

"Мы отобрали 300 школ, которые переведут внеурочные занятия в новый формат с 1 сентября. Остальные учебные заведения подтянутся уже с 1 января 2022 года", - уточняет Каклюгина. По ее словам, процесс так растянут по времени из-за того, что нужно подготовить преподавателей. Для них организуют курсы по преподаванию новых внеурочных предметов.

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