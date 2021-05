В тематическом парке китайской провинции Сычуань, расположенном примерно в тысяче километров от ближайшего моря, строят точную копию затонувшего лайнера "Титаник". Как обещают проектировщики, копия будет максимально повторять оригинал, включая работающие паровые двигатели.

На аэроснимках, сделанных фотографами агентства AFP, видна узкая спокойная речушка, на берегу которой возведен огромный бетонный док. В нем стоит уже построенный корпус судна длиной 260 метров. Как ожидается, работы займут еще пару лет. Стоимость проекта составляет 153,5 миллиона долларов.

Инвестор проекта Су Сяоюн рассказал изданию The South China Morning Post, что хочет сделать музей в память о "Титанике" и надеется, что его детище простоит пару веков. Буквально все, включая дверные ручки и столовые приборы, будет сделано как на оригинале. Когда строительство закончат, на борту откроют отель, стоимость одной ночи составит 310 долларов. Будут работать паровые двигатели, чтобы постояльцам казалось, что судно куда-то плывет по мелкой реке в провинции Сычуань. В автобусах, подвозящих туристов к судну, будет постоянно играть песня Селин Дион My heart will go on из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".