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Рубрика: В мире

"Титаник" - сделано в Китае

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
В тематическом парке китайской провинции Сычуань, расположенном примерно в тысяче километров от ближайшего моря, строят точную копию затонувшего лайнера "Титаник". Как обещают проектировщики, копия будет максимально повторять оригинал, включая работающие паровые двигатели.
Китайской копии "Титаника" участь оригинала не грозит - ее строят в парке развлечений в тысяче километров от моря. Фото: AP Китайской копии "Титаника" участь оригинала не грозит - ее строят в парке развлечений в тысяче километров от моря. Фото: AP
Китайской копии "Титаника" участь оригинала не грозит - ее строят в парке развлечений в тысяче километров от моря. Фото: AP

На аэроснимках, сделанных фотографами агентства AFP, видна узкая спокойная речушка, на берегу которой возведен огромный бетонный док. В нем стоит уже построенный корпус судна длиной 260 метров. Как ожидается, работы займут еще пару лет. Стоимость проекта составляет 153,5 миллиона долларов.

Фото: youtube.com
В Китае по неизвестной причине зашатался 300-метровый небоскреб

Инвестор проекта Су Сяоюн рассказал изданию The South China Morning Post, что хочет сделать музей в память о "Титанике" и надеется, что его детище простоит пару веков. Буквально все, включая дверные ручки и столовые приборы, будет сделано как на оригинале. Когда строительство закончат, на борту откроют отель, стоимость одной ночи составит 310 долларов. Будут работать паровые двигатели, чтобы постояльцам казалось, что судно куда-то плывет по мелкой реке в провинции Сычуань. В автобусах, подвозящих туристов к судну, будет постоянно играть песня Селин Дион My heart will go on из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

В мире Восточная Азия Китай Гибель "Титаника" РГ-Фото

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