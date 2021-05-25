Найден актер на роль Вилли Вонки в приквеле "Шоколадной фабрики"

Новым Вилли Вонкой станет 25-летний американский актер Тимоти Шаламе ("Маленькие женщины", "Дождливый день в Нью-Йорке", "Дюна" Вильнева), лауреат множества наград.

Речь идет на этот раз, напоминает Deadline, о приквеле истории, рассказанной в книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Называется будущая лента "Вонка" (Wonka) и букве первоисточника соответствовать не намерена, а станет "переосмыслением" оригинала. Изложено в ней будет про юность Вилли, про его приключения до того, как начала производство знаменитая фабрика. И, как нам анонсировано, в ленте Шаламе предстоит петь и плясать. В чем ранее артист данный особо замечен не был.

Режиссер - Пол Кинг (дилогия "Приключения Паддингтона", культовое шоу "Майти Буш"), над сценарием вместе с ним работает Саймон Рич ("Мужчина ищет женщину", "Симпсоны", "Чудотворцы"). Сопродюсер предприятия - Дэвид Хейман ("Гарри Поттер", "Фантастические твари", "Однажды в... Голливуде"). Производство на балансе студии Warner Bros. и Roald Dahl Story Co.

Фильм находится на стадии препродакшн. Дата премьеры назначена на 16 марта 2023-го.

Первая экранизация повести вышла в 1971-м, ее снял Мел Стюарт, а мемогеничного Вонку там сыграл Джин Уайлдер. В 2005-м Тим Бёртон поставил свою "Шоколадную фабрику" - с Джонни Деппом.