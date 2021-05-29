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29.05.2021 20:14
Рубрика: Власть

Итоги переговоров президентов России и Беларуси в Сочи. Главное

Текст: Кира Латухина
Два дня, 28 и 29 мая, продолжались переговоры лидеров России и Беларуси в Сочи. Об их результатах журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Первый день переговоров был официальный, во второй лидеры совершили морскую прогулку.

- На повестке были два больших блока вопросов - развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с пандемией.

- Согласовано перечисление второго транша кредита Минску в размере 500 млн долларов до конца июня.

- Вопрос о дополнительной экономической помощи России Беларуси не обсуждался.

- Министерства транспорта двух стран по поручению президентов организуют все аспекты авиасообщения с учетом отпускного сезона и необходимости вернуть белорусов из Европы на родину.

- Путин и Лукашенко не обсуждали возможность полетов "Белавиа" в Крым.

- Тема перехода к единой валюте на переговорах не затрагивалась.

- Лидеры обсудили общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела.

- Александр Лукашенко подробно рассказал Владимиру Путину о ситуации с самолетом Ryanair, при необходимости Минск предоставит еще информацию.

- Путин поднял тему задержанной в Минске российской гражданки Софии Сапеги и поручил МИД РФ внимательно отслеживать ситуацию.

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