Итоги переговоров президентов России и Беларуси в Сочи. Главное

- Первый день переговоров был официальный, во второй лидеры совершили морскую прогулку.
- На повестке были два больших блока вопросов - развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с пандемией.
- Согласовано перечисление второго транша кредита Минску в размере 500 млн долларов до конца июня.
- Вопрос о дополнительной экономической помощи России Беларуси не обсуждался.
- Министерства транспорта двух стран по поручению президентов организуют все аспекты авиасообщения с учетом отпускного сезона и необходимости вернуть белорусов из Европы на родину.
- Путин и Лукашенко не обсуждали возможность полетов "Белавиа" в Крым.
- Тема перехода к единой валюте на переговорах не затрагивалась.
- Лидеры обсудили общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела.
- Александр Лукашенко подробно рассказал Владимиру Путину о ситуации с самолетом Ryanair, при необходимости Минск предоставит еще информацию.
- Путин поднял тему задержанной в Минске российской гражданки Софии Сапеги и поручил МИД РФ внимательно отслеживать ситуацию.