Весь 2021 год в Нижнем Новгороде праздник: городу исполняется 800 лет. Поскольку точная дата основания в истории не осталась, принято соломоново решение - отмечать юбилей весь год.

Конечно, у праздника будет кульминация - гала-шоу "Начало Нового", которое нижегородцы и гости города увидят 21 августа. Подробности организаторы пока держат в секрете, но обещают, что это будет шоу мирового уровня. Известно только, что начнется оно ровно в 20:21 и пройдет в акватории Волги и Оки, над местом слияния которых и вырос Нижний Новгород. Главный герой - молодой человек, совершающий виртуальное путешествие в прошлое, настоящее и будущее. Зрители будут сопровождать его на пути открытий, а помогут им в этом новейшие мультимедийные технологии, которые позволят всем стать непосредственными участниками событий.

В программе сейчас более 150 разноплановых и разномасштабных предприятия. И список постоянно пополняется. Многие организации, в том числе и международные, считают, что провести свои акции в Нижнем Новгороде в юбилейный год - это значит повысить их статус и интерес у публики.

Например, федерация футбола России выбрала Нижний Новгород местом проведения финала Кубка, а руководство Баскетбольной Лиги чемпионов - местом проведения "Финала восьми". Это завершающий этап европейских соревнования, определяющий победителей и призеров розыгрыша. Нижний Новгород в обоих случаях не был единственным кандидатом, но выбрали именно его.

Юбилейный год выводит мероприятия на высокий уровень. В Нижнем умеют делать качественные события и фестивали, которые нравятся жителям и гостям, а значит делают город интересней.

Кстати, в майские праздники этого года железнодорожное направление Москва - Нижний Новгород стало вторым по популярности. Более 25 000 туристов заполнили нижегородские отели - это больше, чем в доковидном 2019 году. Многие на память покупали сувениры во флагманском магазине "Нижний 800", торжественно открытом 23 апреля на главной улице города - Большой Покровской, 8. По предварительным расчетам юбилейный Нижний Новгород посетят за год более двух миллионов гостей из России и иностранных государств.

Юбилейный марафон событий уже идет полным ходом. Почти 11 тысяч человек посетили инсталляцию "КОД Нижнего" в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ *, которая стала первым юбилейным мероприятием года. В марте в Доме Сироткина - филиале Нижегородского государственного художественного музея - прошла выставка "Платье с историей". 32 известные женщины, среди которых Наталья Водянова, Алена Ахмадуллина, Эвелина Бледанс и другие, представили свои наряды и рассказали истории, связанные с ними. 488 человек пробежали лыжный марафон "Нижний 800" вместе с почетными гостями: известными биатлонистами отцом и сыном Кругловыми и лыжником Александром Легковым.

В середине мая 3 400 молодых людей из 75 субъектов РФ стали участниками фестиваля "Российская студенческая весна". Они соревновались по различным творческим направлениям. Открытие прошло на стадионе "Нижний Новгород" в присутствии 16 000 зрителей. Фестивальный городок на площади Минина и Пожарского, посетили почти 100 000 человек. На главной сцене выступили популярные диджеи и артисты. В Нижнем Новгороде получилось задать фестивалю новый тренд - научный, что особенно ценно в Год науки и технологий. Впервые в рамках фестиваля прошел форум "Молодежь и наука".

Еще один традиция - Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова, как всегда проходит в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича, отреставрированной к юбилею. Открылся он концертом пианиста Дениса Мацуева, которого губернатор Глеб Никитин объявил послом 800-летия Нижнего.

Вручение Государственной Премии в области современного искусства "Инновация" уже традиционно пройдет в Нижнем Новгороде. Работы номинантов премии в течение двух месяцев будут выставлены в нижегородском "Арсенале". Фото: Екатерина Спехова

В сентябре начнется Международный инклюзивный театральный фестиваль "Пиано Fest", организуемый нижегородским театром "Пиано", лауреатом более 80 международных фестивалей и акций в 18 странах мира. Это уникальное событие, фестиваль универсальных невербальных языков пластического театра, танца, пантомимы и языка танцующих рук. Предполагается, что в нем примут участие более десяти инклюзивных театральных коллективов из России и зарубежья.

Количество событий стремительно растет. Понятно, что большинство из них "привязаны" к открытию знаковых городских пространств, которые сейчас благоустраиваются, чтобы нижегородцы смогли сразу увидеть результаты.

Так, в июле откроется после реконструкции Александровский сад, а на открытой сцене восстановленной "Ракушки" состоится серия уличных концертов классической музыки. Ждем дирижера Максима Емельянычева, номинанта премии Грэмми - 2021. На открытие Чкаловской лестницы в августе также запланирован концерт классической музыки.

А через неделю после этого станет доступна для всех отреставрированная территория Нижегородского кремля. Все, кто придет туда 7 и 8 августа, станут зрителями непрерывного open-air концерта фестиваля академической музыки Opus 52.

Территория Нижегородского кремля откроется после реконструкции в начале августа непрерывным open-air концертом фестиваля академической музыки Opus 52. Фото: Екатерина Спехова

Едва ли не единственный в России бесплатный фестиваль "Рок чистой воды", традиционно пройдет на площади Минина. Отличием от прошлых лет станет участие звезд с нижегородскими корнями и друзей города.

Нижегородцев ждут и другие фестивали, традиционные и новые: экологический Botanica, уличного искусства "Место", современного российского кино "Горький Fest", воздухоплавательная "Приволжская фиеста" воздушных шаров, авторалли и выставка классических автомобилей ГАЗ, аудиовизуальный "INTERVALS 2021", во время которого на знаковых зданиях и архитектурных конструкциях Нижнего Новгорода свето-цветовые инсталляции будут сопровождать музыкальные произведения.

"Волга", как и другие автомобили ГАЗа, самый узнаваемый символ Горького-Нижнего Новгорода. Фото: архив АНО "Центр-800"

Особая новинка - фестиваль знаменитых нижегородских закатов Sunset. Это open-air концерты популярных исполнителей. Место - склоны под набережной Федоровского. Время - предзакатное. Начнутся они 12 июня и будут проходить каждую субботу вплоть до 14 сентября. Организаторы уже объявили первых артистов, которые выступят 12 и 19 июня - это Хор Турецкого и Леонид Агутин.

Будет на что посмотреть и любителям спорта. С 4 по 12 июля пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью. 7-8 августа - этап кубка мира по прыжкам в воду с экстремальных высот (хай-дайвинг). 28-29 августа - первый полноценный марафонский забег на классическую дистанцию 42 километра 195 метров.

Есть в юбилейной программе и деловые события. Главное из них - конференция "ЦИПР-2021", крупнейшая в России встреча специалистов в сфере цифровой экономики. 23-25 июня участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года. Помимо этого состоится Всероссийский форум "Среда для жизни: все о жилье". Ведущие международные и российские эксперты в сфере развития территорий, предприниматели, а также представители власти поделятся собственным опытом и определить векторы развития городов России на период до 2024 года.

Крупнейшее событие деловой повестки юбилея - конференция ЦИПР-2021 - крупнейшая в России встреча специалистов в сфере цифровой экономики. Фото: Александр Мерзляков

- Разрабатывая событийную программу 800-летия Нижнего Новгорода, мы старались учесть интересы разных целевых аудиторий, вписать в нее крупные события с участием жителей и гостей города, советовались с экспертами. Многие мероприятия инициированы самими нижегородцами в рамках направления "Команда 800", к примеру "Том Сойер Фест" и проект "СоцГород". Уверен, что каждый найдет для себя то, что сделает для него юбилей родного города незабываемым, - говорит заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области, Олег Беркович.

Праздник продолжится и после кульминации 21 августа. 1 сентября откроется "Школа 800", 10 - 12 сентября пройдет фестиваль исторической реконструкции, а следом - международный форум "ИнтерВолга" и Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень", в котором примут участие оперные солисты и оркестр Большого театра.

В рамках празднования Дня народного единства пройдет Общенациональный форум доброй воли "Мы вместе за одно". В "Арсенале" откроется выставка "Выбор премии Кандинского. Лучшее за 15 лет". А 15 декабря в Нижний Новгород станет новогодней столицей России - достойное завершение юбилейного года.