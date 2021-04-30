В каждом городе есть места, сейчас их чаще называют "общественные пространства", куда часто и с удовольствием приходят горожане, приводят гостей, привозят туристов. В Нижнем Новгороде они тоже есть: Большая Покровская, кремль да Чкаловская лестница, откуда удобно фотографировать неповторимые нижегородские закаты.

Не маловато ли для миллионного города? Тем более что в 2021 году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, ожидается до двух миллионов туристов, не считая высоких гостей и официальных делегаций.

Все три объекта к юбилею обновятся. Но точек притяжения для горожан и приезжих, где им будет интересно и комфортно проводить свободное время, в городе должно быть больше, решили в АНО "Центр 800", созданном для координации подготовки 800-летия.

- Подготовка идет максимальными темпами. Перекопаны участки в центре города, руки доходят до того, до чего не доходили несколько лет, потому что ресурсы на 800-летие выделены беспрецедентные и масштаб работ - тоже беспрецедентный. Для удобства жителей каждый объект по возможности перекрывается частично. Например, Большая Покровская, Нижневолжская набережная не будут полностью закрыты, - говорит заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Самыми, пожалуй, заметными результатами работы станут благоустроенные общественные пространства Нижнего Новгорода. Программа "Среда 800" реализуется в стратегическом партнерстве с Институтом развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). А над созданием образов отдельных пространств работали лучшие нижегородские и федеральные бюро, чья профессиональная экспертиза поможет в обновлении городской среды.

Ярмарочная площадь до и после реконструкции. Дима Четыре (ИГРСНО), эскиз — архитектурное бюро Megabudka.

- Важно, чтобы эти пространства реально перезагрузились, чтобы можно было говорить о том, что они создают возможности для новой городской культуры и жизни. Здесь нижегородцы смогут проводить время как в будни, так и в праздники, - говорит директор ИРГСНО Дарья Шорина.

"Среда 800" - это благоустройство 33 общественных пространств. Для 28 уже разработаны концепции. Они ориентируются на комплексное благоустройство, раскрывающее потенциал и идентичность всего города и его конкретных локаций.

В первую очередь обновления вошли 12 пространств общей площадью более 100 гектаров. Три - площадь Маркина, сквер имени Свердлова и площадка перед станцией канатной дороги - сделаны в прошлом году, таком трудном из-за пандемических ограничений.

Площадь Маркина, которую пешеходы старались побыстрее пройти, стала уютным островком, соединяющим "гастрономическую" Рождественскую улицу и прогулочную Нижневолжскую набережную. Ее расширили на 15 метров, освободили от рекламных конструкций, починили фонтан, установили новое оборудование и добавили цветодинамическую подсветку. В рамках программы "Чистое небо" под землю спрятали все провода.

В сквере имени Свердлова появилась игровая площадка, навес для ожидания транспорта, деревянный настил для проведения мероприятий и рынка коллекционеров, обновились амфитеатры со стороны кафе "Салют", освещение и уличная мебель.

У входа на станцию канатки по проекту архитектурного бюро MLA+ появились места для отдыха, зеленые зоны и смотровая площадка. Наконец-то пал забор.

По словам министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, зиму отремонтированные пространства пережили хорошо. А незначительные технические огрехи, которые проявились за это время, подрядчики исправят за свой счет.

Сейчас планируется вторая очередь благоустройства сквера имени Свердлова и площади перед канатной дорогой, чтобы сделать беспрепятственные подходы с улиц, дополнительное освещение и озеленение, а также установить очень нужные в общественных местах туалеты.

В этом году проекты программы "Среда 800" значительно масштабнее. Правительство региона поставило задачу не только благоустроить отдельные пространства, но и связать их единым маршрутом: Стрелку, Окскую набережную и Ярмарочную площадь на левом берегу Оки, набережные Гребного канала, Нижневолжскую, Федоровского и Александровский сад на правом берегу Волги

Окский кластер исторически связан с Нижегородской ярмаркой - великим торжищем, куда привозили товары со всего мира. Для наглядного представления идентичности и сути Ярмарки архитекторы использовали принцип "лоскутного одеяла". На площади визуализируются фрагменты из разных времен истории города: ростовой павильон "Ярмарочная баба", зона отдыха с настоящей печью, функциональная детская площадка из труб - как отсылка к металлургической истории Нижегородчины. Кстати, компания ОМК выделила 300 миллионов рублей на благоустройство этой территории, использовать которую можно будет круглогодично.

У здания бывшей ярмарочной гостиницы Ермолаевых появится амфитеатр с местами для отдыха, столиками и встроенными шезлонгами. Фото: Дима Четыре (ИГРСНО), эскиз — архитектурное бюро Megabudka

Второй полюс - Стрелка, заслуженно считающаяся одним из символов Нижнего Новгорода. Концепция ее благоустройства разработана студентами ННГАСУ под кураторством ИРГСНО. Из более чем полусотни студенческих предложений эксперты отобрали 14. В юбилейном году с помощью различных мероприятий проверят, какие из возможных сценариев использования Стрелки станут наиболее популярными.

Главное - сакральная территория, более 80 лет закрытая для горожан, станет доступной. А ее комплексное развитие запланировано провести после юбилея.

Соединяет полюса кластера Окская набережная, неведомый пока прогулочный маршрут. К августу закончится благоустройство первой очереди - от Канавинского моста до собора Александра Невского. Площадь перед собором украсит сквер, у бывшего здания ярмарочной гостиницы Ермолаевых появится амфитеатр с местами для отдыха, столиками и встроенными шезлонгами. Вдоль набережной пройдет двухполосная велосипедная дорожка, появятся смотровые площадки с биноклями, павильоны различного назначения, общественный туалет, зеленые насаждения.

На правом волжском берегу стержнем маршрута останется Нижневолжская набережная. Никто не собирается переделывать то, что уже есть. Просто пешеходов избавят от шума генераторов, подключив почти полусотню торговых точек к кабелю, который спрячут в землю. Плитку практически не тронут, создадут зоны отдыха, теневые навесы, установят игровые комплексы и туалет. Велодорожку протянут от Канавинского моста до Гребного канала. У катера "Герой" будет уже привычная сцена на воде, а для зрителей устроят амфитеатр.

В Александровском саду появится открытая сцена "Ракушка", об утере которой нижегородцы со стажем сильно сожалели. Фото: Эскиз — архитектурное бюро Wowhaus

Главное изменение - светомузыкальный фонтан, который тоже делается за внебюджетные средства.

А вот набережную Гребного канала ждет существенное преображение: она станет спортивной с разными площадками, воркаутами, дорожками со спецпокрытием для бега (на нижнем ярусе) и велодорожкой - продолжением с Нижневолжской. Также будет свет, туалеты и лежаки для отдыха. Ничего подобного здесь никогда не было.

Конечно, сделают места для отдыха, посадят растения. Восстановят знаменитую судейскую вышку - образец советского неоконструктивизма.

Александровский сад и набережная Федоровского также будут благоустроены. И тот и другой объект сейчас вряд ли кого-то привлекают. Но к юбилею в Александровском саду - старейшем парке города - вновь появится открытая сцена "Ракушка", об утере которой нижегородцы со стажем сильно сожалели. Дорожки опять станут удобными для гуляния. Никаких капитальных объектов возводить не планируется, а значит, ничто не повлияет на устойчивость склонов.

Основные проблемы набережной Федоровского известны каждому, кто там хоть раз бывал: разбитые лестницы, неухоженная растительность, плохое освещение, отсутствие туалетов. На набережной ежедневно показывают лучшие закаты. Для комфортного просмотра здесь создадут удобные места, оборудуют амфитеатры для небольших мероприятий.

Сейчас на всех объектах активно ведутся работы. Большинство из них завершится уже в июле. Важно, что территории стараются закрывать частями, чтобы оставлять места для прогулок.

- Мы понимаем, что сейчас часть города перекопана и работы создают определенные неудобства для нижегородцев. Но 800-летие - это праздник не одного дня, - говорит министр культуры Олег Беркович.

К августу заборы уберут, и все площадки откроются для горожан и их гостей. Новые, красивые и удобные.