23 гектара истории и удовольствий

Нижегородцы и гости города с нетерпением ждут открытия для свободного посещения территории Нижегородского кремля. Этот день уже близок, но ведь хочется узнать, что там да как. Известно, что ведутся работы по благоустройству. Известно, что таких масштабов работ "сердце Нижнего Новгорода" еще не знало.

- Лучше всего, конечно, изменения видны сверху, - говорит заведующий музеем "Нижегородский кремль" - филиала Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Степан Петушин. - Тем более что скоро любой желающий сможет это сделать во время прогулки по всему двухкилометровому периметру кремлевской стены.

Да, это первая сногсшибательная новость: кремлевскую стену откроют полностью. В рамках реставрации кремля отремонтировано более 1,5 км крепостных стен и покрытия пола боевого хода. Маршрут будет начинаться, как и прежде, в Дмитриевской башне и в ней же закончится. Однако сразу его одолеть смогут далеко не все - это трудно чисто физически. Казалось бы, всего два километра пути, но надо учитывать, что наш кремль построен на холмах, а значит, придется сначала спускаться к самой нижней Зачатской башне, а от нее подниматься к самой верхней Георгиевской. Перепад высот - 54 метра. И спускаться, и подниматься придется по старинным ступеням из известняка, высота которых от 36 до 40 сантиметров.

- Кремль наши предки возводили не для туристов, а для защиты от врагов, - поясняет Степан Петушин. - И такая высота ступеней обусловлена не "ленью" строителей, а необходимостью: бойницы должны были располагаться на уровне пояса ратников. Значит, о туристах должны позаботиться мы.

Перепад высот - 54 метра. Спускаться и подниматься придется по старинным ступеням высотой от 36 до 40 сантиметров. Фото: Андрей Чугунов/"РГ"

По словам "директора кремля", билет на посещение кремлевской стены будет действителен в течение трех дней. Можно в любой момент выйти, а на следующий день продолжить путешествие. Пока предполагается, что вход-выход будет в Дмитриевской, Ивановской и Зачатской башнях. Впоследствии откроют и другие.

Степан Петушин обещает, что помимо красивых видов по обе стороны стены туристам будет что посмотреть. А для наслаждения городскими и заволжскими видами специально откроют смотровые площадки на верхних ярусах четырех башен. Будут там скамейки для отдыха, бинокли для рассматривания подробностей пейзажей, фотозоны для селфи. В общем, все, чтобы прогулка по кремлевской стене осталась в памяти человека и его смартфона.

От прежней Зачатской башни, разрушенной оползнем, сохранилась только небольшая часть. Теперь это музейный экспонат. Фото: Андрей Чугунов/"РГ"

Всего для посещения откроют восемь башен из тринадцати. Остальные тоже впоследствии откроют для туристов. Пока же в круглых - "глухих" - башнях обустроят смотровые площадки, а в прямоугольных (проездных) - исторические экспозиции.

- Мы первые начали заниматься музеефикацией кремлевских башен. Концепция такая: в каждой своя тематическая экспозиция, посвященная определенному периоду жизни города. Например, в Никольской - от рождения города в XIII веке до XV века включительно, то есть до появления каменного кремля, - приоткрывает секреты директор. - Естественно, отдельную экспозицию посвятим ополчению Минина и Пожарского. Будет и выставка уникальных археологических находок, сделанных на территории Нижегородского кремля за последние сто с лишним лет. А их было немало, хотя можно говорить, что кремль с археологической точки зрения изучен процентов на десять.

Особенностью Нижегородского кремля как крепости было то, что он строился для использования артиллерии. Пушек было много: по 5-6 штук в каждой башне, и еще их ставили на стенах. В архивах есть перепись XVII века, где указано место каждой пушки, имя ее стрельца и даже место его жительства. К сожалению, ни одного орудия тех времен в Нижнем не сохранилось. Потому что Петр I, сняв с кремля функцию крепости, повелел все пушки снять и отправить в Петербург на переплавку. Правда, одна, самая большая по имени Свиток, по дороге потерялась. А когда ее в конце XIX века где-то нашли, то увезли в Петербург, и сейчас она стоит у входа в Артиллерийский музей.

Сейчас в двух кремлевских башнях - Коромысловой и Северной - разместились клубы исторической реконструкции. Их участники делают для экспозиций кремля различные предметы, которые использовались в давние времена. В том числе две пушки.

- Обе мои мечты - сделать весь кремль доступным для посетителей и показать людям кремлевские пушки - близки к воплощению, - удовлетворенно говорит Степан Петушин. - Впереди еще много работы, но, я точно знаю, мы справимся.

Открытие всего периметра кремлевской стены - далеко не единственный сюрприз, ожидающий нижегородцев и гостей города. И на самой территории кремля появились новые объекты. Например, детская площадка "Детинец" около Коромысловой башни. Как известно из "Большого энциклопедического словаря", детинец - это название внутреннего укрепления в русском средневековом городе вокруг резиденции князя или епископа, которое с XIV века заменяется термином "кремль".

Детское воображение красочно дорисует недостающие детали старинной русской крепости, чтобы играть в нижегородских ратников. Фото: Андрей Чугунов/"РГ"

Деревянные конструкции на этой площадке, конечно, не настоящая крепость. Из соображений безопасности все они открытые. Но детское воображение красочно дорисует недостающие детали. Особенно если прийти на эту площадку после рассказа экскурсовода или родителей об истории города. В общем, устроители уверены, что детям и родителям очень понравится приходить сюда и с пользой проводить время в игре. А потом посмотреть древний бой, который покажут члены клуба исторических реконструкторов.

Еще один воссозданный объект - Манеж с домовой церковью. Раньше здесь учили верховой езде воспитанников Аракчеевского кадетского корпуса. В начале XX века писатель Максим Горький устраивал в этом помещении знаменитые "горьковские елки" для детей из малоимущих семей. На деньги зажиточных купцов он покупал рождественские подарки для малышей, а на самом празднике наряжался Дедом Морозом.

В здании Манежа разместится центр поддержки и сохранения семьи, основанной на православных ценностях и традициях. Фото: Александр Воложанин

Теперь рядом с Манежем с домовой церковью в честь святителя Николая Чудотворца установлен памятник святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру - Евдокии). В самом здании организовано выставочное пространство и уже открыта первая выставка "Небесный Нижний" - более 300 экспонатов, так или иначе связанных с историей Нижнего Новгорода. Главный экспонат - "Царские ворота" работы Андрея Рублева.

Раньше в Нижегородском кремле был только один храм Михаила Архангела - старейшая каменная церковь города. Уже в XXI веке появилась часовня, а в этом году - воссозданная колокольня Спасо-Преображенского собора с часами и храм в честь преподобного Симеона Столпника. Его построили с нуля на том самом месте, где стоял храм в прошлом.

Самое загадочное место Нижегородского кремля - это, безусловно, территория губернаторского сада. Мало кто там бывал в последние годы XX века. Возможно, потому, что там размещались стратегические объекты - два бомбоубежища. Теперь над одним из них появится небольшая, можно сказать камерная, сценическая площадка с местами для зрителей, расположенными амфитеатром.

После благоустройства территория Нижегородского кремля станет менее чиновничьей и более домашней. Вообще задача вывода административных функций из кремля и превращения всей его территории в музейно-рекреационную зону уже решается. Так, из 10-го корпуса съехали чиновники, и после ремонта здание будет работать как галерея.

- В Нижегородской области очень богатый музейный фонд, но показывать экспонаты пока негде, - с сожалением говорит Степан Петушин. - Кремлевских зданий, думаю, для этого хватит.

На всей территории обновленного кремля появится удобная навигация, чтобы гости понимали, где именно они находятся. Фото: Андрей Чугунов/"РГ"

А туристы и нижегородцы будут только рады: кремль действительно становится более человеческим. Здесь есть на что посмотреть, есть где отдохнуть. И посетителей в Нижегородском кремле станет гораздо больше. Если до начала реконструкции только по билетам на кремлевскую стену проходило в год примерно полмиллиона посетителей, то теперь и полтора миллиона, о которых говорит директор кремля Степан Петушин, не предел.