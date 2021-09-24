Нижегородская ярмарка: перезагрузка смыслов

Один из главных символов Нижнего Новгорода - Нижегородская ярмарка - к юбилею города прошла через мощную перезагрузку, изменившись не только внешне. О том, какие смыслы вкладываются в обновленную Ярмарку, насколько масштабные события она готова принимать и за счет чего все пространство стало единой и цельной точкой притяжения для нижегородцев и гостей города, "РГ" рассказала директор по стратегическом развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

В год 800-летия Нижнего Новгорода Нижегородская ярмарка преобразилась: очень символично, что вокруг нее пал забор. Как видоизменилась территория Ярмарки? Какой из элементов благоустройства вы считаете ключевым?

Елизавета Зубакина: Я всегда считала инженеров самыми романтичными людьми. Только они могут в цифрах и линиях увидеть настоящую красоту. Еще на этапе черно-белой схемы они уже понимают, что будет испытывать человек, оказавшийся в спроектированном пространстве. По этой причине Ярмарка - это чувства в чистом виде.

Вы знаете, что Бетанкур, благодаря которому у Москвы есть Манеж, у Санкт-Петербурга - мост через Неву, центральная набережная и Исаакиевский собор, считал проектирование и строительство Нижегородской ярмарки главным делом своей жизни.

Бесспорно, с момента своего основания Ярмарка обладает особенной энергетикой, она прошла путь от главного торгового центра страны до популярного места семейного отдыха. Архивные фото из 80-х годов прошлого века, когда тут был "Детский мир", сохранили много счастливых лиц.

Сейчас мы - это бизнес-центр, который соответствует современным требованиям.

Идеологически Ярмарка не изменяет себе и остается центром притяжения, а вот внешне место сильно преобразилось. Обновление началось в 2019 году, когда мы избавились от временных конструкций, построенных на Ярмарке к приезду Ельцина. После демонтажа павильонов территории необходима была смысловая перезагрузка, которую и провели специалисты ИРГСНО (Института развития городской среды) к 800-летию. "Megabudka" выслушали все пожелания и создали вот такой проект. Здесь еще не все завершено, но территория уже изменилась кардинально.

Не могу назвать какой-то объект ключевым, мне кажется, что по отдельности эти по-своему интересные находки не будут работать и, уж точно, не смогли бы превратить ярмарочную территорию в пространство для отдыха всех - от мала до велика.

Я рада, что снесен забор, который кстати на Ярмарке был не всегда, как и буква "Я" на крыше Главного ярмарочного дома. По сути, барьер по всему периметру Ярмарки отрезал ее от города почти на 30 лет.

Тогда это был единственный способ проводить закрытые мероприятия. Сегодня у нас есть система видеонаблюдения, которая решает эту проблему.

Расскажите об арт-объектах, которые появились на территории ярмарки. Планируются ли новые работы художников и скульпторов?

Елизавета Зубакина: На мой взгляд, созданная площадка интегрировала в себя культурный код Нижнего. В честь Владимира Шухова, разработавшего ажурные конструкции водонапорной башни Всероссийской выставки 1896 года и опоры ЛЭП в Дзержинске, на Ярмарке появился арт-объект "Шуховская башня".

Мой абсолютный фаворит - "Бетанкуровский канал". Конечно, важен исторический контекст, ведь первоначально с трех сторон от Гостиного двора Ярмарки был свой обводной канал, названный в честь создателя - испанского инженера. Но воду любят все: и поэтому, фотографы круглые сутки ловят в нем отражение Главного ярмарочного дома, а дети бегают по нему и катаются на велосипедах. И это тоже очень важно.

В зоне Expo перед Павильоном 2 недавно появился новый объект - подарок городу, скульптуры художника Дмитрия Аске. "Строители будущего" - триединство основных ролей в любом проекте, а именно организатора, архитектора и исполнителя.

Скоро будет и еще один, не самый типичный арт-объект - настоящая дровяная печь.

Такое наполнение сделало место совсем другим и подходящим не только для работы, но и для жизни, для общения.

Удалось ли вам сохранить историческое звучание Ярмарки и наполнить его новым, современным прочтением? За счет чего удалось достичь архитектурного единства столь разных объектов?

Елизавета Зубакина: На Ярмарке, где до революции соседствовали дорогие ювелирные магазины и мелочные торговые лавки, всегда были рады новому и возможности объединить самые разные культуры. Деловой выставочный комплекс стал продолжением новейшей истории места.

Павильон 1, построенный в 1996 году, изменился после ремонта. В процессе реставрации фасад был заменен на "зеркальный". Идея была максимально простая - отразить историческое здание и стать городским оазисом.

Новый павильон, появившийся на месте старого строительного котлована, разработан специалистами нижегородского архитектурного бюро Станислава Горшунова "ГОРА". Они изначально поставили перед собой правильную задачу - создать современный многофункциональный павильон, который не станет "спорить" с историческим зданием. Так появился проект нового павильона, а за его основу был взят ритм древнегреческого Парфенона.

Еще недавно Ярмарка большую часть времени напоминала крытый рынок: здесь продавали мед, белорусский трикотаж и прочие повседневные товары. Однако с благоустройством ее статус должен возрасти: какие события, конференции, форумы она будет принимать в ближайшие годы? На события какого уровня рассчитаны новые павильоны?

Елизавета Зубакина: Статус уже изменился. Не устаю повторять, что Ярмарка сегодня - это бизнес-центр. Здесь в основном проходят форумы, конференции и фестивали. Сюда приезжают, чтобы делиться опытом, а пространства Ярмарки позволяют принимать крупные события. Например, чемпионат по робототехнике "First Robotics Championship", форумы "Мастера гостеприимства" и "Translation Forum Russia", выставка "Традиции и инновации".

Уже второй год на Нижегородской ярмарке проходит конференция ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России), превращающая выставочный комплекс в город будущего. Развивать цифровую экономику на несколько дней в Нижний Новгород приезжают представители власти и бизнеса.

В этом году у нас уже состоялось 10 мероприятий, в которых приняли участие федеральные министры и чиновники Ирек Файзуллин, Максут Шадаев, Виталий Мутко, Зарина Догузова. Приезжал заместитель председателя правительства Российской Федерации и куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко. Совсем недавно форум "Среда для жизни" посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В декабре Нижегородская ярмарка должна стать главной точкой Новогодней столицы. Вы уже готовитесь к этому событию? Как это будет происходить, что запланировано?

Елизавета Зубакина: Пока не буду раскрывать подробности предстоящего празднования Нового года. Скажу только, что Нижний Новгород как настоящая "Новогодняя столица России" станет сказкой для горожан и гостей. Казаковская филигрань - главный элемент стиля нижегородской новогодней сказки, а Ярмарка будет центральной площадкой проекта, именно у нас состоятся главное шоу-открытие и световое театральное представление.

Павильон 1 получил новый "зеркальный" фасад. На месте бывшего котлована появился еще один павильон, за основу проекта был взят ритм древнегреческого Парфенона. Фото: Дима Четыре

Комментарий

Александра Шарова, учредитель ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов":

Нижегородская ярмарка - бренд города. До сих пор бывает, что туристы сходили на экскурсию по центру Нижнего, а потом сказали: мы хотим на Нижегородскую ярмарку за покупками. И мы начинаем объяснять, что здесь уже совершенно другой формат, нежели сто лет назад. У тех, кто приезжает в город, есть потребность тут бывать. Мы рассказываем о ярмарке много, водим сюда гостей. Ярмарка имеет огромную символическую ценность, которую нужно поддерживать и развивать.

Новые павильоны просто великолепны. Есть такой термин "MICE-туризм". И для него нам не хватало объекта такого уровня. Если мероприятия будут проходить хорошо, а пока они проходят именно так, то город постепенно завоюет свое место в этом сегменте. Это очень важно для деловой репутации города.

Справка "РГ"

MICE-туризм связан с проведением корпоративных событий. Аббревиатура MICE расшифровывается как Meetings (деловые встречи), Incentives (мотивационные поездки и тимбилдинг), Conferences (конференции и форумы), Events (выездные корпоративы).