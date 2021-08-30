Возрожденные старые и новые достопримечательности Нижнего Новгорода

На следующий день после грандиозного гала-шоу на водной сцене, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода, нижегородцы своими глазами смогли убедиться в том, что к юбилею город преобразился. Мы расскажем только о четырех объектах, открывшихся для свободного посещения жителями и гостями города. Одни - масштабные, другие - камерные, но все они создают неповторимую атмосферу города. Без них Нижний Новгород был бы совсем другим.

Ходи по боевому ходу

Две с половиной тысячи человек - известные спортсмены, историки и волонтеры, жители Нижнего Новгорода и почетные гости, - взявшись за руки, создали в боевом ходе Нижегородского кремля живое кольцо. Так открылся уникальный для России туристический объект: круговой двухкилометровый маршрут по кремлевской стене.

- Нижегородский кремль с круговым маршрутом по стене - первый и единственный в России. Я думаю, что это еще один кирпичик, заложенный в большой фундамент нашего общего единения, созидания нового будущего Нижнего Новгорода, - сказал на открытии боевого хода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Более двухсот лет после того, как природные силы разрушили Борисоглебскую и Зачатскую башни, а также часть кремлевской стены, пройти этим маршрутом было просто невозможно, несмотря на то, что Нижегородский кремль - одна из самых древних сохранившихся крепостей на территории России. И это при том, что стоит крепость на крутом волжском склоне, подверженном оползням. Но теперь, когда обе башни и стена восстановлены, проведены укрепительные работы, природные катаклизмы не страшны.

- Склоны кремля укрепили с помощью 3290 свай! На аварийных участках использовались самые большие - глубиной до 25 метров и диаметром 670 миллиметров, - поделился техническими подробностями работ по укреплению склонов заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Прогулка по кремлевской стене, вернее по ее части, всегда была одним из самых популярных развлечений не только для туристов, но и для горожан. За год продавалось до полутора миллионов билетов. Особенно там нравилось детям: бойницы в стенах, огромные старинные ступени из известняка, отличные виды - все это завораживает, заставляет вспоминать историю города. А ребятня представляла себя защитниками Нижнего Новгорода.

Кстати, этот маршрут - не из легких, поскольку придется не только спускаться. Перепад высот между самой нижней и самой высокой точкой кремля - с 30-этажный дом. Пройти весь маршрут за один раз - для некоторых будет сложновато. Поэтому билеты будут трехдневными, чтобы уставший посетитель мог выйти, а на следующий день вернуться и продолжить маршрут. Увидеть и сфотографировать со смотровых площадок Тайницкой, Часовой, Борисоглебской и Георгиевской башен прекрасные волжские или городские пейзажи снаружи кремля и новые благоустроенные пространства внутри него. А вскоре откроются в других башнях музейные экспозиции. Так что прогулка станет и познавательной, и впечатляющей.

Взявшись за руки, две с половиной тысячи нижегородцев и гостей города замкнули кольцо главного боевого хода на стенах Нижегородского кремля. Фото: Александр Мерзляков

Слушай и наслаждайся

Летние эстрады - "ракушки" когда-то были непременным атрибутом любого парка. Но "Ракушка" в нижегородском Александровском саду - особенная.

Ее установили в 1958 году по инициативе дирижера, профессора Нижегородской консерватории Израиля Гусмана. Оркестр под его руководством летними вечерами играл там классическую музыку, послушать которую собирались десятки тысяч нижегородцев. На ее сцене проходили музыкальные фестивали, выступали лучшие музыканты страны, среди которых - виолончелисты Мстислав Ростропович и Наталия Гутман, пианисты Эмиль Гилельс и Владимир Виардо, скрипач и дирижер Эдуард Грач.

- Я хорошо помню те концерты, - говорит жительница Верхневолжской набережной Ольга Петровна. - Мы выходили гулять на набережную и обязательно заходили послушать музыку. А когда "Ракушки" не стало, здесь как-то все опустело.

В 1990-е годы "Ракушка" сгорела. Несколько раз ее хотели восстановить, но дальше разговоров дело не заходило. И вот 22 августа 2021 года на восстановленной исторической сцене, воссозданной в рамках благоустройства Александровского сада к 800-летию Нижнего Новгорода по программе "Среда 800", состоялся первый концерт.

Выступали камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" и ансамбль La Voce Strumentale под управлением номинанта "Грэмми", главного дирижера Шотландского камерного оркестра, нижегородца Максима Емельянычева. Солисты - скрипач-виртуоз, дирижер и контратенор Дмитрий Синьковский, а также скрипачи - Елена Давыдова, Дмитрий Стоянов и Анастасия Богданова.

- Мой дирижерский дебют состоялся много лет назад именно в Нижнем Новгороде с оркестром филармонии, - рассказал Максим Емельянычев. - Летние филармонические концерты когда-то проходили здесь. И сегодня мне приятно открывать ее с такими замечательными музыкантами.

По словам дирижера, благодаря полусферической форме "Ракушки" получается "очень интересный и концентрированный звук", который хорошо подходит для исполнения определенных произведений на открытом воздухе. В тот вечер прозвучали шедевры эпохи барокко - "Музыка на воде" и "Музыка для королевского фейерверка" Генделя, а также концерты и арии из опер Антонио Вивальди.

Ракушку воссоздали на историческом месте. Как и прежде, перед ней разместили ряды для зрителей. Вдобавок появилось небольшое пространство для других активностей. Площадка изготовлена по индивидуальному заказу, а также оборудована регулируемым освещением и складным амфитеатром для оркестра. Она будет открыта для проведения занятий физкультурой, йогой и небольших культурных событий. И, конечно, для летних симфонических концертов.

Первым симфоническим концертом в восстановленной Ракушке Александровского сада дирижировал нижегородец, номинант на премию "Грэмми", главный дирижер Шотландского камерного оркестра Максим Емельянычев. Фото: Кирилл Мартынов

Смотри и отдыхай

Одиннадцать тысяч человек пришли в первый день работы обновленного парка "Швейцария" посмотреть, как он изменился в год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. И их ожидания оправдались в полной мере.

В четыре часа пополудни окрылись ворота, и начался праздник: фестиваль национальных культур, светомузыкальное шоу, спроецированное на главную арку парка "Швейцария", конкурсы, выступления музыкальных коллективов. А вечером - световое шоу на новом светомузыкальном фонтане.

Реконструкция парка еще полностью не окончена, она завершится к концу юбилейного года. Основная цель благоустройства - сделать парк удобным и комфортным для всех, а особенно для семей с детьми. Больше 10 детских площадок и веревочный парк, два новых фонтана, спортивные площадки и один из лучших скейтпарков страны - все это позволит насыщенно и с пользой проводить время в "Швейцарии".

- Сыну очень понравилось, - улыбается Екатерина Вихрова, живущая на проспекте Гагарина, неподалеку от центрального входа в парк. - Теперь я точно знаю, где его искать, когда он долго не возвращается домой.

Екатерина права, поскольку "Швейцария" теперь место достаточно безопасное. На обновленной территории установлено 828 парковых светильников и 155 камер видеонаблюдения

Парк обязательно станет одним из центров общественной жизни города. Здесь уже запланировано проведение соревнований по скандинавской ходьбе, джазовый и гастрономический фестивали, мастер-классы и лекции.

Но парк - это, естественно, и место отдыха и уединения. Поодаль от детских площадок установлена, например, сорокаметровая скамья, чтобы любоваться знаменитыми нижегородскими закатами. А можно просто гулять по парковым аллеям и наслаждаться тишиной.

В обновленной "Швейцарии" каждый найдет чем заняться.

В обновленном городском парке Швейцария для детей есть много интересных занятий и аттракционов. Фото: Марина Скрипкина

Увидишь - полюбишь

Не только возрожденные и отреставрированные объекты стали подарком к юбилею Нижнего Новгорода. Появились и новые места, которые наверняка станут для многих любимыми и знаковыми, как кремль, "Ракушка" или парк "Швейцария". Одно из них - летний дворик в доме Сироткина на Верхневолжской набережной. Раньше эта территория была закрыта для посетителей - здесь располагался технический склад. А теперь - благоустроен сад, оборудован лекторий, установлены малые архитектурные формы.

В Нижнем Новгороде появилось новое выставочное пространство, где можно отдохнуть, неформально пообщаться, поучаствовать в культурных и просветительских мероприятиях. В дворике сейчас временно - на несколько месяцев - размещена одна из знаковых монументальных работ испанского скульптора Жоана Миро "Женщина", созданная в 1969 году.