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31.05.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз

Текст: Татьяна Воробьева

Несколько десятков выстрелов успел сделать житель микрорайона Химмаш в Екатеринбурге, пока его не обезвредили и не задержали. Об этом свидетельствуют изъятые на месте происшествия вещдоки. "В квартире, откуда велась стрельба по людям, было обнаружено 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет "Иж", пневматическая винтовка "Иж", - сообщил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что на территории двора сыщики нашли еще 47 гильз.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца

Напомним, вечером в воскресенье 48-летний мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по людям во дворе. Одна из пуль тяжело ранила девятилетнюю девочку. Как рассказал "РГ" официальный представитель регионального Минздрава Константин Шестаков, она до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи продолжаются бороться за ее жизнь. Также ранение ноги получил прибывший по тревоге сотрудник Росгвардии: после помощи травматологов он отправился домой.

Стрелявший мужчина забаррикадировался в квартире, несколько часов отказывался сдаться и силовикам пришлось брать жилище штурмом. Злоумышленник оказал сопротивление, но был взят живым.

По всем внешним признакам он был пьян. В его квартире правоохранители нашли и изъяли пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Сейчас он помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), части 2 статьи 105 (попытка убийства ребенка) и по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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