Путешествие по Чусовой: от экстрима до релакса

Туристический сезон на одной из красивейших уральских рек - Чусовой - традиционно стартует в мае. Это время смельчаков. Река уже вскрылась, наполнилась талыми водамии и мощным потоком несется с восточных склонов Уральских гор на западные равнины. Не менее интересны и летние сплавы по Чусовой, хотя и более спокойные.

Быстрая вода

Весной Чусовая стремительная, а летом - умиротворенная. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Считается, что свое название река получила от пермяцкого "чус-ва", что означает - быстрая вода. Во времена Демидова Чусовая была настолько полноводна, что по ней сплавляли баржи с железными изделиями, выкованными на уральских заводах.

Но в наши дни о промышленном судоходстве и речи не идет: стремительное течение и полноценную глубину вод на Чусовой можно прочувствовать только в конце весны. Ближе к лету река мелеет, да так, что в некоторых местах взрослому лишь по колено. Так что желающим промчатся в байдарке, как на крыльях, собираться на Урал надо весной. А любителям помедитировать на тихих волнах - самое время сейчас собираться в дорогу. Но и в том, и в другом случае гарантировано почувствуешь себя героем одного из множества фильмов, что снимались в здешних местах.

Даже Волгу снимали на Чусовой

Чарующие пейзажи реки-красавицы запечатлены в фильмах "Петр I", "Угрюм - река". Фото: Татьяна Андреева /РГ

Чарующие пейзажи реки-красавицы запечатлены в классике отечественного кинематографа - фильмах "Петр I", "Угрюм - река" (как в новом, так и в старом варианте). И даже "Волга-Волга" "вытекает" из Чусовой: здесь снимали первые кадры знаменитой комедии.

После съемочного процесса киношники традиционно не разбирают аутентичные декорации, выстроенные для исторических съемок. И во время сплава туристы обязательно посещают знаковые места уральской "фабрики грез": причаливают к скале близ деревни Каменка, где возвышается деревянная крепость "демидовских" времен, или к амбару, срубленному для съемок нынешнего сериала "Угрюм-река". Но эти культурные променады - не главное в путешествии по Чусовой. Первую скрипку играет природа.

Маршрут № 58

Длина сплавного участка Чусовой - 350 километров. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Путешествие по Чусовой не случайно было одним из самых популярных всесоюзныхлодочных маршрутов. У него даже личный номер имелся №58 (от года основания и утверждения водной трассы).

Длина всего сплавного участка реки - от железнодорожной станции Коуровка до города Чусового - примерно 350 километров. Преодолевший этот путь имел право на звание и значок "Турист СССР". Но и тогда и, тем более, сейчас никто не требует от путешественника спортивного подвига.

Сплав по реке может продолжаться от одного дня (блиц на выходной) до двух недель. И относится скорее к путешествию созерцательному, чем спортивному, несмотря на туристическую экипировку (обязательное условие - иметь в запасе сухую одежду для переодевания, а также средства от комаров и клещей).

Даже весной, как отмечают маститые туристы, несмотря на стремительность вешних вод, сплав по Чусовой не сложен. Здесь не нужно отчаянно управлять веслами, изворачиваться на перекатах, чтобы лодка или катамаран устояли на воде. Поток позволяет путешественникам расслабиться и любоваться береговыми красотами.

Лунный цвет скал

На берегах, как стражи, стоят скалы, неповторимые по расцветке. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Красот на Чусовой, действительно, хватает. На берегах, как стражи, стоят скалы. Они неповторимы даже по расцветке. Среди серого гранита поблескивают на солнце сланцы, придают лунный цвет доломиты, белеют известняки.

Местные жители скалы называют просто - камнями, а наиболее мощные - бойцами. Практически о каждом сложена легенда. Бойцы возвышаются над водой на высоту от десятка до 125 метров. А иногда отвесной стеной тянутся по берегу до полутора километров. Река между камнями вьется как лента. И, поднявшись во время стоянки на одну из ближайших скал, можно увидеть незабываемые пейзажи, особенно на восходе.

Всё включено

Сплав по реке относится скорее к путешествию созерцательному, чем спортивному. Фото: Татьяна Андреева /РГ

В советские времена сплав по Чусовой требовал особой подготовки и решимости. Прежде всего, до места старта - село Слобода близ железнодорожной станции Коуровка - необходимо было доставить свое средство передвижения по воде.

По своему опыту знаю, что вес рюкзака начинался от 20 килограмм. И это без серьезного пищевого пайка! Чаще всего в рюкзаках тащили разобранные байдарки или спущенные автомобильные камеры. Последние надували прямо на берегу. Привязывали к ним тут же сколоченные деревянные мостки и получался примитивный прообраз катамарана - плот.

Сейчас организация сплава таких физических жертв не требует. Уральские турфирмы, а их в Екатеринбурге немало, сразу предлагают пакет "все включено". Привычный по загрантурам трансфер: доставка (туда и обратно) из областного центра до села Слобода. Аренда плавсредства (ассортимент варьируется от привычных байдарок и лодок до сапбордов), а также палаток, спальников, спасательных жилетов, и прочей туристической утвари.

Включено и организованное на стоянках трехразовое питание. Блюда для горячего можно заказать заранее и предлагаемого меню. И особый хит - полевая баня. Понятно, что заплыв сопровождают инструкторы, а комфорт обеспечивают стюарды на специально оборудованных площадках близ причалов. Стоимость удовольствия начинается от 3,5 тысяч с человека, максимальная - за двухнедельное путешествие - 10 тысяч.

С учетом пандемии

Для ценителей былого, помимо сплава, есть экскурсии в музеи. Фото: Татьяна Андреева /РГ

Новинка этого сезона - заплыв для двоих. Учтена и ситуация с пандемией и романтическое желание быть подальше от толпы, любоваться природой эксклюзивно.

Для ценителей былого - своя добавка: помимо сплава, дополнительные экскурсии в музеи Екатеринбурга и ближайших городов и поселков. Ведь не зря же про здешние места исторические сериалы снимают.

Как добраться самостоятельно

В Екатеринбурге нажелезнодорожном вокзале (он здесь единственный) сеть на электричку понаправлению до станции Кузино (или Шаля). И ехать до станции Коуровка. Оттуда - пара километров до села Слобода (оно находится на другом берегу реки). Рядом на скале есть турбаза "Чусовая", где можно переночевать перед началом самостоятельного похода.

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