Уход от массового туризма, безопасность, спокойная атмосфера, местные продукты и предложения для приверженцев здорового образа жизни - это новые компоненты роскоши, которые предлагает гостям Хорватия.

Наша прекрасная природа, множество возможностей для отдыха на свежем воздухе как на море, так и вдали от него, а также безопасность, которую мы ставим на первое место, - вот почему стоит выбрать отдых в Хорватии.

Наше гастрономическое предложение отмечено такими всемирно известными ресторанными гидами, как "Мишлен" и "Го Мийо".

В стране большой выбор первоклассных отелей и частных домов, а также кемпингов и глэмпингов.

Кроме того, в Хорватии тысяча восхитительных островов в бирюзовом море и самый большой в мире чартерный флот. И это делает ее идеальным местом для морских путешествий.

Хотя солнце и море остаются главными достопримечательностями Хорватии, мы уже много лет работаем над продвижением новых продуктов, включая сельский туризм, оздоровительный и СПА-туризм, спортивный туризм, организацию корпоративных мероприятий, отдых в городах, а также экологические и гастрономические предложения, особенно в континентальной части Хорватии. Недавно мы запустили кампанию "Живи как местный" (Living like a local), которая ориентирована на привлечение туристов в сельскую местность Хорватии и призвана побудить их исследовать внутренние районы страны, посещать семейные фермы, открывать для себя местную гастрономию и узнавать о хорватских традициях. С помощью туризма мы хотим и дальше способствовать продвижению высококачественных хорватских продуктов, вина, оливкового масла и различных деликатесов.

Николина Брняц, министр туризма и спорта Хорватии: В Хорватии вы можете расслабиться, соблюдая безопасную дистанцию, - в природных парках, красивых исторических городах, на побережье или в глубине страны. От отелей, кемпингов и ресторанов до пристаней, аэропортов, музеев и природных парков - в Хорватии множество безопасных и прекрасно расслабляющих вариантов отдыха на любой вкус. Хорватия ждет вас!

Николина Брняц, министр туризма и спорта Хорватии.

Наша главная цель - возвращение туристического сектора Хорватии на допандемийный уровень к 2023 году. Однако важно, чтобы в сезон весь туристический поток не хлынул на узкую береговую полосу, но был распределен по всей территории страны в течение всего года. Эта цель входит в стратегию устойчивого развития туризма до 2030 года, которая сейчас находится в разработке. Национальный план восстановления и устойчивости Хорватии предусматривает ряд инвестиций в экологически безопасный туризм. Согласно плану, 2,2 миллиарда кун будут инвестированы в проекты, которые помогут переориентировать туризм в Хорватии с помощью цифровых технологий и экологичных методов.

Российские туристы очень важны для нас. Мы твердо верим в потенциал российского рынка, и поэтому будем проводить интенсивную работу посредством рекламных кампаний, более тесных двусторонних связей и улучшения транспортного сообщения, чтобы Хорватия стала идеальным местом отдыха для российских туристов и идеальным партнером для российской туристической индустрии. Наша цель на ближайшие несколько лет - значительно увеличить количество российских туристов в Хорватии на протяжении всего года как в их любимых местах - Истрии и Далмации, так и в других частях страны, в первую очередь в континентальной Хорватии и сельских районах.

Мы надеемся с каждым годом встречать все больше и больше туристов из России, которые будут наслаждаться всем тем, что мы предлагаем как на побережье, так и внутри страны.