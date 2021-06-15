Новости

В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации 08:31
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:27
Жара до 27 градусов будет в Москве во вторник 08:07
В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика 07:42
Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске 07:32
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин 07:00
Спор о нужности медицинской маски перерос в стрельбу в Джорджии 06:40
Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили 06:31
Шеремет отреагировал на заявление Украины о газопроводе и Крыме 06:22
Две девочки сбежали из детского сада на Сахалине 06:14
Назван размер самой большой пенсии в России 05:53
Синоптики назвали дату открытия купального сезона в Москве 05:45
Названы регионы-лидеры России по уровню благосостояния семей 05:21
В Копенгагене открыли стену для пожеланий футболисту Кристиану Эриксену 04:57
В Роспотребнадзоре рассказали, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19 04:49
ГИБДД: В России с начала года в ДТП погибли почти 40 велосипедистов 04:43
В Госдуме предложили расширить список оснований для отказа в лицензии на оружие 04:28
Из-за угрозы оползней в японской Окинаве объявили эвакуацию 04:17
Подтопленные паводком чукотские села освободились от воды 04:02
В Колумбии зафиксировали максимум летальных исходов пациентов с COVID-19 03:57
Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран 03:43
Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации 03:34
Джонсон объявил о продлении коронавирусных ограничений до 19 июля 03:25
Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в техасском Остине 03:02
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции по С-400 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 04:53
Рубрика: Экономика

В глубине страны вас ждут открытия

Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Уход от массового туризма, безопасность, спокойная атмосфера, местные продукты и предложения для приверженцев здорового образа жизни - это новые компоненты роскоши, которые предлагает гостям Хорватия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наша прекрасная природа, множество возможностей для отдыха на свежем воздухе как на море, так и вдали от него, а также безопасность, которую мы ставим на первое место, - вот почему стоит выбрать отдых в Хорватии.

В РСТ ожидают возобновления авиаперелетов в Черногорию и Хорватию

Наше гастрономическое предложение отмечено такими всемирно известными ресторанными гидами, как "Мишлен" и "Го Мийо".

В стране большой выбор первоклассных отелей и частных домов, а также кемпингов и глэмпингов.

Кроме того, в Хорватии тысяча восхитительных островов в бирюзовом море и самый большой в мире чартерный флот. И это делает ее идеальным местом для морских путешествий.

Хотя солнце и море остаются главными достопримечательностями Хорватии, мы уже много лет работаем над продвижением новых продуктов, включая сельский туризм, оздоровительный и СПА-туризм, спортивный туризм, организацию корпоративных мероприятий, отдых в городах, а также экологические и гастрономические предложения, особенно в континентальной части Хорватии. Недавно мы запустили кампанию "Живи как местный" (Living like a local), которая ориентирована на привлечение туристов в сельскую местность Хорватии и призвана побудить их исследовать внутренние районы страны, посещать семейные фермы, открывать для себя местную гастрономию и узнавать о хорватских традициях. С помощью туризма мы хотим и дальше способствовать продвижению высококачественных хорватских продуктов, вина, оливкового масла и различных деликатесов.

Николина Брняц, министр туризма и спорта Хорватии: В Хорватии вы можете расслабиться, соблюдая безопасную дистанцию, - в природных парках, красивых исторических городах, на побережье или в глубине страны. От отелей, кемпингов и ресторанов до пристаней, аэропортов, музеев и природных парков - в Хорватии множество безопасных и прекрасно расслабляющих вариантов отдыха на любой вкус. Хорватия ждет вас!
Николина Брняц, министр туризма и спорта Хорватии.

Наша главная цель - возвращение туристического сектора Хорватии на допандемийный уровень к 2023 году. Однако важно, чтобы в сезон весь туристический поток не хлынул на узкую береговую полосу, но был распределен по всей территории страны в течение всего года. Эта цель входит в стратегию устойчивого развития туризма до 2030 года, которая сейчас находится в разработке. Национальный план восстановления и устойчивости Хорватии предусматривает ряд инвестиций в экологически безопасный туризм. Согласно плану, 2,2 миллиарда кун будут инвестированы в проекты, которые помогут переориентировать туризм в Хорватии с помощью цифровых технологий и экологичных методов.

Российские туристы очень важны для нас. Мы твердо верим в потенциал российского рынка, и поэтому будем проводить интенсивную работу посредством рекламных кампаний, более тесных двусторонних связей и улучшения транспортного сообщения, чтобы Хорватия стала идеальным местом отдыха для российских туристов и идеальным партнером для российской туристической индустрии. Наша цель на ближайшие несколько лет - значительно увеличить количество российских туристов в Хорватии на протяжении всего года как в их любимых местах - Истрии и Далмации, так и в других частях страны, в первую очередь в континентальной Хорватии и сельских районах.

Мы надеемся с каждым годом встречать все больше и больше туристов из России, которые будут наслаждаться всем тем, что мы предлагаем как на побережье, так и внутри страны.

Экономика Туризм В мире Европа Хорватия

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран
Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин
Рябков: Россия готова встречно передать США заключенных-американцев
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит